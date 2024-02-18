«Ленком», порезанное лицо, получение звания: как живет актриса Алла Юганова

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Алла Юганова

Заслуженная артистка России Алла Юганова известна зрителю по ролям в фильмах «Адъютанты любви», «Тариф на любовь», «Спасская». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Алла Юганова

Алла Юганова родилась 19 января 1982 года в Москве. Обучаясь в 10-м классе, она поступила вольным слушателем в Щепкинское училище, позднее сдала школьные экзамены экстерном и была принята на курс драматурга Владимира Бейлиса.

Будучи студенткой, актриса начала играть в Малом театре, а после окончания института вступила в труппу театра «Ленком». Она была задействована во многих спектаклях режиссера Марка Захарова, в том числе в «Юноне и Авось», «Пер Гюнте» и «Чайке».

В кино дебютировала в 2002 году в сериале «Свободная женщина», следом сыграла главную роль в сериале «Сибирочка». Затем она снялась в лентах «Тариф на любовь», «Убийство на троих», «Марафон для трех граций», «Погоня за тремя зайцами», «Сторож», «Спасская», «Нарисуй меня счастливой» и других. Всего в фильмографии актрисы порядка 70 работ.

Что известно о личной жизни Аллы Югановой

Алла Юганова была замужем. Этот брак продлился два года. О бывшем супруге артистки практически ничего не известно, он не имел отношения к актерской среде.

В мае 2012 года у актрисы родилась дочь Анна. По данным прессы, ее отцом является актер Павел Кузьмин. Он размещает в социальных сетях совместные фотографии с девочкой. О личной жизни артистка предпочитает не разговаривать.

Что известно о нападении на Аллу Юганову

В 2004 году в Москве было совершено нападение на Аллу Юганову. Преступник порезал актрисе ножом лицо, отобрал сотовый телефон, после чего скрылся.

«Он прижал меня к стене и ударил ножом, еще и подковырнул. Была глубокая рана на лице. Я сильно повернула голову — и второй удар, как потом мне объяснили, он метил в сонную артерию, но промахнулся. Потом мне сказали, что в соседнем подъезде 16 ножевых ранений — девушку убили, поэтому мне повезло. На шее шрам остался, с ним я ничего не делала», — рассказала актриса в передаче «Звезды сошлись».

После происшествия Юганова отправилась в больницу, где ей зашили рану на лице. По словам артистки, из-за изменившейся внешности она была готова уйти из профессии, однако пластический хирург помог ей восстановить лицо. На реабилитацию ушел год, на настоящий момент шрам практически незаметен.

Чем сейчас занимается Алла Юганова

Алла Юганова служит в «Ленкоме», а также задействована в постановках других московских театров. Зимой 2024 года в театре Елены Камбуровой состоялась премьера спектакля «Марина Цветаева. Фортуна», в котором актриса вышла на сцену в образе Марии-Антуанетты.

Работу в театре артистка совмещает со съемками в кино. В 2023 году с ней на экраны вышел сериал «Всем ветрам назло». В апреле текущего года также состоится премьера мелодрамы «Почему ты», где Алла Юганова сыграла одну из главных ролей.

Юганова преподает в театральном училище имени Щепкина, а также является вокалисткой и автором песен группы «Девушкин сон». По словам артистки, песни коллектива известны в России и за рубежом. Также они часто становятся саундтреками к сериалам.

«Эта группа позволяет мне „любить себя в искусстве“. Нас учат „любить искусство в себе“. Но для того чтобы делать это на сцене и в кино правильно, мне нужно где-то еще и „любить себя в искусстве“. Это творчество для моих друзей, для тех, кто любит меня в любом проявлении», — сказала она «Вечерней Москве».

В 2023 году Юганова получила звание заслуженной артистки России. Актриса благодарна за признание ее заслуг.

«Я считаю это звание очень почетным. В первую очередь благодарна за него своему театру „Ленком Марка Захарова“, где служу уже более 20 лет. <...> Сейчас я понимаю, что звание дает и некие привилегии в жизни. А главное, надежду, что оно заслуженно», — отметила Юганова.

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