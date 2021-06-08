Единственную в своём роде фотокамеру продадут на аукционе в Вене

https://static.news.ru/photo/cb985cb2-c85e-11eb-9e19-96000091f725_660.jpg Фото: Leitz Photographica Auction/facebook.com

Столица Австрии Вена 12 июня примет 38-й аукцион Leitz Photographica Auction, где представят раритетную фототехнику стоимостью в сотни тысяч евро. Среди 469 лотов уникальными являются два образца с постсоветского пространства. Один из них — легендарная аналоговая камера ФК-6 киевского завода «Арсенал», говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении NEWS.ru.

Её создали для космического полёта «Союз» — «Аполлон» в 1975 году, ставшего первой в истории международной экспедицией на орбиту. Советский «Союз-19» состыковался с американским «Аполлоном». СССР представляли Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Они документировали полёт на ФК-6 — среднеформатный зеркальный фотоаппарат со сменной оптикой. ФК-6 — единственный в своём роде и находится в рабочем состоянии. Примерная стоимость — €40-50 тысяч.

Второй уникальный лот — прототип фоторужья ФС-3. Его создал петербургский Государственный оптический институт для Балтийского флота СССР. Предприятие работало практически на всём протяжении блокады Ленинграда. Экспонат может быть также единственным в мире. Его оценили €60-70 тысяч.

Ранее сообщалось, что картина уличного художника-анонима Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка ушла с молотка во время торгов в Гонконге. Мероприятие прошло 24 мая. Работу купили за $960 тысяч, говорится на сайте аукционного дома Christie's. Полотно «Ленин в поле зрения» создано в 2004 году на доске размером 59 см на 60 см.