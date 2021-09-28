Лазарева связала разрыв с Шацем с отказом от антидепрессантов

Татьяна Лазарева прервала молчание о разводе с Михаилом Шацем. Пара около 20 лет прожила в браке, однако, как выяснилось накануне, 27 сентября три года назад они расстались. В новом выпуске своего шоу на YouTube-канале Lazarevatut, посвящённом биполярному расстройству, депрессии и другим психологическим проблемам, Лазарева связала разлад с Шацем с приёмом антидепрессантов.

Она призналась, что всегда имела скачкообразное настроение и несмотря на то, что сейчас стала спокойнее, последствия психологических проблем остались.

Раньше, как только я начинала пить эти лекарства (антидепрессанты. — NEWS.ru), всё было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем, — рассказала Лазарева.

У пары есть две дочери — Софья и Антонина. Лазарева и Шац сумели сохранить отношения ради общих детей. От предыдущих отношений у телеведущей взрослый сын Степан. На протяжении многих лет Шац и Лазарева были не только супругами, но и коллегами. На их счету несколько успешных телевизионных проектов.

Ранее Лазарева призналась, что скептически относится к работе Шаца в новом жанре — стендапе. По её словам, сейчас стендапом увлекаются молодые зрители и поэтому комикам старшего поколения сложно покорять этот жанр.