Лариса Лужина озвучила размер своей повышенной пенсии Актриса Лужина сообщила, что получает пенсию 60 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Лужина

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина во время Второго открытого российского кинофестиваля «КСТОКИНО» в Нижегородской области сообщила, что ее пенсия составляет 60 тысяч рублей в месяц, пишет aif.ru. Она пояснила, что имеет доплату в 30 тысяч рублей от столичных властей за звание народной артистки. Лужина отметила, что в Москве сейчас и на эти деньги «особо не проживешь», потому что «все подорожало».

Моя пенсия в целом порядка 60 тысяч рублей. Я очень благодарна Сергею Семеновичу [Собянину] за заботу. И мы все время переживаем за наших коллег в Питере и других городах, там актеры доплат никаких не получают, — подчеркнула артистка.

Ранее Лужина призналась, что в молодости вела довольно бурную жизнь и любила выпить шампанского и «порасходовала себя». По ее словам, несмотря на это, романа с Владимиром Высоцким, который ей приписывали, на самом деле не было. Артистка отметила, что у нее было четыре официальных брака и множество романов, однако с Владимиром Высоцким ее ничего, кроме дружбы, не связывало.Отношения с Высоцким ей начали приписывать после выхода фильма «Вертикаль». Музыкант посвятил актрисе песню «Она была в Париже», на которую его вдохновил рассказ Лужиной о поездке на Каннский кинофестиваль.