Лариса Лужина на грани инсульта? Что известно о здоровье актрисы

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Лариса Лужина

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина может находиться на грани инсульта. Что известно о ее здоровье и личной жизни?

Правда ли, что Лужина на грани инсульта

Telegram-канал SHOT сообщил, что у актрисы диагностировали мерцательную аритмию. По информации канала, сердце артистки нерегулярно сокращается, что может привести к инсульту головного мозга.

По данным SHOT, несколько дней назад 84-летняя звезда советского кино обратилась за медицинской помощью в одну из московских больниц и пожаловалась на боли в сердце. SHOT пишет, что врачи поставили диагноз «пароксизмальная форма фибрилляции предсердий». Это означает, что аритмия может возникать внезапно и длиться до семи суток, после чего ритм сердца постепенно восстанавливается. Заболевание чревато критическими осложнениями, в том числе инсультом головного мозга.

Сейчас Лужина, по информации SHOT, проходит амбулаторное лечение: принимает необходимый курс препаратов и соблюдает диету, исключающую употребление жирного, жареного и соленого. Артистку также попросили вести дневник показаний артериального давления из-за гипертонии третьей степени.

В 2017 году актриса перенесла операцию на сердце — уже тогда у артистки была мерцательная аритмия, ей удаляли тромб. В августе 2023 Лужина оказалась в реанимации госпиталя им. Вишневского — ей сделали электрошок, чтобы запустить работу сердца, писал aif.ru. В декабре 2023 артистка перенесла сердечный приступ, писал Telegram-канал Mash.

Что известно о личной жизни Ларисы Лужиной

Актриса живет в Москве. В эфире программы «Секрет на миллион» звезда фильма «Вертикаль» признавалась, что не шикует, но и не голодает.

«Я получаю порядка 60 тысяч рублей. Из них 30 — это доплата Собянина. Наш мэр принял решение доплачивать народным и заслуженным артистам, живущим в Москве. Поэтому я очень переживаю за своих коллег в Питере — у них такой надбавки нет», — рассказывала Лужина в 2023 году.

Она добавила, что помогает финансово своей семье. У актрисы есть сын от второго брака Павел Шувалов, подаривший матери троих внуков — Даниила, Матвея и Прохора.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Лариса Лужина

«Даниил окончил факультет глобальных процессов и международных отношений МГУ с красным дипломом. Хочет пойти работать по специальности. У Дани есть любимая девушка, но пока она не невеста. Средний внук Матвей отметил совершеннолетие и окончил школу. Пока не знает, куда будет поступать. Младший Прохор с отличием окончил третий класс. Спасибо их маме — это она так с детьми занимается!» — рассказывала Лужина «ЭГ» в 2020 году.

Что Лариса Лужина говорила об уехавших из РФ звездах

В августе 2023 года звезда советских фильмов жестоко отозвалась о народной артистке СССР Алле Пугачевой, назвав ее холопкой. Актриса оказалась едва ли не разочарована высказываниями Примадонны в адрес России и ее жителей.

«Она тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась. Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что она такая мудрая женщина. Я считала ее умным человеком, соображающим. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее», — сказала Лужина в беседе с aif.ru.

Сама актриса полностью поддерживает политический курс России. Она неоднократно подчеркивала, что не намерена никуда уезжать. Лужина посещает различные мероприятия, связанные с искусством, и иногда выступает на творческих вечерах.

«Я думаю, все это потом вернется сторицей. Радости, счастья — ничего этого не будет у них в жизни. Они потом поймут, что за все нужно расплачиваться, это все в будущем их ждет, их расплата за такое поведение», — сказала Лужина об уехавших звездах.

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