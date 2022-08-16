Нагиеву нашли замену на проекте «Голос 60+» Лариса Гузеева станет ведущей проекта «Голос 60+» вместо ушедшего в отпуск Нагиева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сменит Дмитрия Нагиева в роли ведущего шоу «Голос 60+» в новом сезоне, сообщается в пресс-релизе Первого канала, поступившем в редакцию NEWS.ru. Как уточнил главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта, Нагиев возьмет творческую паузу после десяти лет ведения проекта.

Сама Гузеева заявила, что предложение стать ведущей «Голос 60+» стало очень неожиданным для нее, и ей страшно будет выйти на сцену после Нагиева. Однако она заявила, что готова к критике в свой адрес и понимает ее причины.

В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: «Аллилуйя! Мы вас ждали!», — подчеркнула телеведущая.

Отмечается, что премьера шоу в эфире Первого канала ожидается в ближайшее время. Наставниками команд на этот раз станут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

Ранее певец Валерий Леонтьев, входивший в жюри обновлённого проекта «Голос 60+», поделился своими впечатлениями о судействе, назвав это «невесёлой историей». По словам артиста, он слишком серьёзно относится к желанию людей выступить и очень сопереживает им, однако вынужден отказывать людям, которые просто хотят, чтобы внуки и дети увидели их по телевизору. Самому Леонтьеву нелегко далось решение быть членом жюри в проекте на федеральном телеканале. Он практически не входит из дома и забросил светскую жизнь.