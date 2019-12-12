https://static.news.ru/photo/a6fcff3c-1ce0-11ea-8f60-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Лариса Долина исполнит знаменитую «Колыбельную медведицы» в новой части мультфильма «Умка».

Создатели продолжения анимационной классики расскажут о «важности искренней дружбы и тёплых семейных взаимоотношений», сообщает РИА Новости .

Композиция будет представлена в новой аранжировке, однако настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены, — приводятся слова композитора нового мультфильма Ивана Урюпина.

Отмечается, что новый мультфильм станет логичным завершением трилогии об Умке. В первой части медвежонок познаёт мир, во второй — взрослеет и отправляется в странствие, в третьей — возвращается домой.

В новой части главного персонажа озвучила актриса Лариса Брохман.

Как писал NEWS.ru ранее, новый мультфильм про Умку зрители увидят спустя 50 лет.