Российская певица Лариса Долина исполнит знаменитую «Колыбельную медведицы» в новой части мультфильма «Умка».
Создатели продолжения анимационной классики расскажут о «важности искренней дружбы и тёплых семейных взаимоотношений», сообщает
Композиция будет представлена в новой аранжировке, однако настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены, — приводятся слова композитора нового мультфильма Ивана Урюпина.
Отмечается, что новый мультфильм станет логичным завершением трилогии об Умке. В первой части медвежонок познаёт мир, во второй — взрослеет и отправляется в странствие, в третьей — возвращается домой.
В новой части главного персонажа озвучила актриса Лариса Брохман.
Как писал NEWS.ru ранее, новый мультфильм про Умку зрители увидят спустя 50 лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен