Лановой ждёт результаты теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/97b078c6-4c71-11eb-b369-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Василий Лановой сообщил, то ожидает результаты теста на коронавирус. Накануне в Сети появилась информация, что тест актёра показал положительные результаты, но сам 86-летний артист опроверг это сообщение.

Вчера вечером они взяли, должны сказать, что это такое, — цитирует главного «офицера» страны РЕН ТВ.

Лановой — советский и российский актёр, дауреат Ленинской премии, Герой труда. Он сыграл в десятках постановок театра имени Вахтангова, включая такие знаковые спектакли, как «Гамлет», «Принцесса турандот», «Маленькие трагедии». Но больше всего актёр известен по фильму «Офицеры», который считается символом отечественной героики.

В ноябре прошлого года народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо во время спектакля «Последние луны» в московском Театре Вахтангова.

Как сообщили зрители, представление было остановлено, так как 85-летний Лановой не смог больше находиться на сцене.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин наградил Героев Труда медалями. Церемония состоялась в Кремле. В 2019 году звания были удостоены пять человек. Среди них — артист Театра Вахтангова Василий Лановой, поэт Исхак Машбашев и другие.