Кустурица смутил журналистку на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Эмир Кустурица

Сербский и югославский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица смутил российскую журналистку на марафоне «Знания. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в поселке Сириус в Краснодарском крае, сообщает 5-tv.ru. Свою беседу с журналистами Кустурица начал с юмористического вопроса о причине слез цыгана из-за крушения «Титаника».

Почему цыган плакал, когда «Титаник» потонул? — с улыбкой поинтересовался артист.

Корреспондент предположила, что цыган мог что-то забыть на корабле. В ответ Кустурица пояснил, что цыгану было жалко утонувший металл. На мероприятии режиссер подчеркнул, что российскому кинематографу нужно не имитировать Голливуд, а больше делать настоящие русские фильмы. Также он назвал Москву лучшим городом мира.

Ранее сообщалось, что в поселке Сириус около Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) который пройдет с 1 по 7 марта. В нем принимают участие около 20 тысяч человек из разных стран. С 10 по 17 марта в рамках региональной программы гости фестиваля посетят 30 городов России.

В Сириусе состоится показ ледового шоу Ильи Авербуха, в котором должны принять участие фигуристы Евгения Медведева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Альбена Денкова, а также мастер-класс всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы, творческие встречи с актерами Юлией Пересильд, Милошем Биковичем и Владимиром Машковым, выступления исполнителей Полины Гагариной, Ларисы Долиной, Натальи Подольской и других.