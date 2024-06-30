Купить билет на концерт Канье Уэста: это правда или ложь

Фото: Alex Mateo/The Photo Access/Global Look Press

Канье Уэст

30 июня появились сообщения, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву для организации концерта в столице. Артист подтвердил факт визита, однако не комментировал возможность выступления. На сайтах объявлений уже, однако, появились предложения купить билеты на концерт Уэста. Правда ли, что можно попасть на концерт рэп-исполнителя, или это ложь?

Что известно о визите Канье Уэста в Москву

Утром 30 июня продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде американского исполнителя. По ее словам, Уэст остановился в центре Москвы. Рудковская сообщила о возможном шоу Канье Уэста в столичном Дворце спорта «Лужники». Продюсер полагает, что если мероприятие состоится, то билеты на него раскупят за несколько дней.

«Скрестили пальцы по шоу в „Лужниках“! Мои ставки: если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Ну ладно, неделю максимум!» — написала Рудковская.

В мае 2024 года продюсер заявляла, что Уэст посетит Россию осенью. Она отметила, что организацией концертов мировых звезд в России занимается Евгений Финкельштейн, который устраивал выступления Мадонны, Дженнифер Лопес, Джастина Тимберлейка, а также проводил все большие концерты Димы Билана. Финкельштейн, по словам Рудковской, назвал фейком информацию о концерте Уэста летом, «хотя подтвердил сам факт переговоров».

«А мне в личной беседе сказал про осень. Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики», — заявляла Рудковская.

Тем временем журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, где американский рэпер Канье Уэст и главный дизайнер его бренда Гоша Рубчинский осматривают Красную площадь. Знаменитости при этом находятся на крыше ГУМа.

Накануне у Рубчинского был день рождения, сообщается, что по этой причине рэпер и приехал в Москву.

«Только что говорила с Гошей лично — Канье вчера в ресторане „Белуга“ отмечал 40-летие своего друга Рубчинского, это и есть цель приезда, завтра поедет смотреть площадки для концерта („Лужники“ первым делом), но самого концерта в эти дни не будет, это частный визит. Сейчас он отсыпается» — пишет Собчак.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru предположил, что американский рэпер мог прилететь в Москву по заказу олигарха на частный корпоратив.

«Артист мог приехать в страну просто по определенному заказу какого-нибудь олигарха на частный корпоратив, например. И ему даже не обязательно выступать. Он может посетить мероприятие как свадебный генерал, чтобы придать событию статусность. Такое у нас, в принципе, было всегда, и в 2000-е годы, и в 90-е. Тогда в Россию, например, приезжала Дженнифер Лопес, просто люди об этом не знали, но западные звезды приезжали именно на закрытые вечеринки», — сказал Рудченко.

Музыкальный критик отметил, что появление в России звезды мирового масштаба, такого как Канье Уэст, не останется незамеченным, особенно среди западной «русофобски настроенной прессы». По его мнению, СМИ начнут муссировать эту новость очень активно.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предположила, что Уэст может получить российское гражданство. Для этого музыкант должен сам попросить инициировать процедуру. При этом важно будет учесть отношение Уэста к России, отметила депутат.

«Если он попросит [гражданство России], будут рассматривать, если он действительно хорошо относится к нашей [стране], почему нет?» — заявила Драпеко.

Фото: Alex Mateo/The Photo Access/Global Look Press Канье Уэст

Где купить билеты на концерт Канье

Несмотря на отсутствие официальной информации о проведении концерта, на «Авито» некие лица уже разместили объявления о продаже билетов на выступление. «Продавец» заявил РИА Новости, что выступление состоится в московском клубе «1930». В объявлении на сайте указана цена билета — 850 рублей, а также афиша, исходя из которой концерт должен состояться 5 июля в 19:00. Позже объявление было снято, а продавец заблокирован. В других объявлениях стоимость билета составляла от 1700 до 3500 рублей.

В «Авито» сообщили изданию «Осторожно, Москва, что объявление заблокировано за попытку продажи несуществующего товара.

«Объявление было пранком и заблокировано за попытку продажи несуществующего товара. Таких объявлений сервис отловил 5», — говорится в сообщении.

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