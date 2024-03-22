«Культовые хиты»: названы лучшие песни группы ABBA Продюсер Рудченко: «Mamma Mia» и «Dancing Queen» являются лучшими хитами ABBA

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ABBA

Композиции «Mamma Mia», «Dancing Queen», «Gimmie! Gimmie! Gimmie!», «Money, Money, Money» являются культовыми хитами шведской группы ABBA, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. Также он выделил новогоднюю песню «Нappy New Year».

Все знают культовые хиты группы ABBA, как минимум «Mamma Mia», «Dancing Queen», «Gimmie! Gimmie! Gimmie!», «Money, Money, Money» и конечно же «Нappy New Year» — несравненный новогодний хит, о котором вспоминают всегда под Новый год. Это несравненные и аутентичные хиты группы ABBA, — сказал Рудченко.

Король Швеции Карл XVI Густав решил наградить членов группы АВВA рыцарским орденом за выдающиеся заслуги в шведской и международной музыкальной жизни. Королевские рыцарские ордена вручаются шведам впервые почти за 50 лет.

Ранее Рудченко отметил, что на момент своей популярности группа ABBA была типичным коммерческим проектом, где был сделан акцент на образ и имидж коллектива. По его словам, в таком комплексном подходе песни ABBA стали хитами, а группа — визитной карточкой Швеции. Рудченко считает, что коллектив заслужил рыцарский орден за весомый вклад в имидж страны.