Куклачев сообщил о перенесенной остановке сердца Куклачев рассказал о хирурге, спасшем его после остановки сердца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Основатель московского Театра кошек и дрессировщик Юрий Куклачев сообщил об остановке сердца, которую он перенес в операционной. По словам артиста, его спас хирург с «золотыми руками», передает «Вечерняя Москва».

Он запустил мое сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды и спас мою жизнь, — вспомнил Куклачев.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что дрессировщик после операции на сердце большую часть времени проводит в кровати. 75-летнего артиста могут перевести из реанимации в обычную палату только к выходным. Реабилитолог Александр Комаров не исключил, что Куклачев вернется к работе не ранее чем через два месяца. Он подчеркнул, что именно столько времени обычно продолжается кардиологическая реабилитация.

Тем временем преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов предположил, что Куклачев может провести в больнице до полугода. По его словам, недуг повлияет на возможность дрессировщика участвовать в постановках. Врач не исключил, что Куклачева также может ждать длительное восстановление с постепенным повышением физической активности.

Куклачева был госпитализирован 12 апреля из концертного зала «Вегас Сити Холла», где проходил его бенефис, посвященный юбилею. Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что врачи диагностировали у дрессировщика обширный инфаркт. Куклачеву провели трехчасовую операцию.