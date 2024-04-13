Основатель Театра кошек Юрий Куклачев отметил свой 75-летний юбилей на сцене «Вегас Сити Холла», где состоялось эстрадно-цирковое шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни». Часть средств, собранных с постановки, будут направлены в Фонд Муслима Магомаева для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». NEWS.ru побывал на мероприятии и собрал лучшие кадры.

На сцене «Вегас Сити Холла» выступила вся творческая династия Куклачевых вместе с кошками. Всего на сцену вышли 120 пушистых артистов. Зрители увидели балет с кошками, культовую репризу «Кот и повар». Кроме того, мероприятие посетили народная артистка РФ Лариса Долина, певец SHAMAN, актер Алексей Пеганов и другие.

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Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Дмитрий Куклачев во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Куклачев во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Певица Лариса Долина во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лариса Долина во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Дмитрий Куклачев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Куклачев