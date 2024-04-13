Основатель Театра кошек Юрий Куклачев отметил свой 75-летний юбилей на сцене «Вегас Сити Холла», где состоялось эстрадно-цирковое шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни». Часть средств, собранных с постановки, будут направлены в Фонд Муслима Магомаева для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». NEWS.ru побывал на мероприятии и собрал лучшие кадры.
На сцене «Вегас Сити Холла» выступила вся творческая династия Куклачевых вместе с кошками. Всего на сцену вышли 120 пушистых артистов. Зрители увидели балет с кошками, культовую репризу «Кот и повар». Кроме того, мероприятие посетили народная артистка РФ Лариса Долина, певец SHAMAN, актер Алексей Пеганов и другие.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».
Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дмитрий Куклачев во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лариса Долина во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».