Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл». Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев во время бенефиса «Жемчужная нить жизни» по случаю своего 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Куклачев во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Куклачев во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артисты во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лариса Долина во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лариса Долина во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время бенефиса клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» по случаю его 75-летия в концертном зале «Вегас Сити Холл».