Куклачев раскрыл, что помогает ему восстанавливаться после инфаркта Куклачев: восстанавливаться после инфаркта помогает кошачье фырчанье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Кошачье фырчанье помогает восстанавливаться после инфаркта, рассказал KP.RU народный артист Юрий Куклачев. По его словам, частоту вибраций кошек можно сравнить с музыкой.

Я это точно знаю: кошачье фырчанье, которое я называю хрюканьем, лечит. Та же частота вибрации, что и в музыке. А музыка очень благотворно влияет на организм, — объяснил дрессировщик.

Артист отметил, что он многое пересмотрел после перенесенного инфаркта. Сейчас для него главной задачей является восстановление.

Куклачев добавил, что он гуляет по два часа в день, а также уже садится за руль. Необходимо окончательно поправиться, чтобы дарить праздник детям.

Ранее Юрий Куклачев поделился, что инфаркт случился после номера с першем «Кот и клоун». По словам дрессировщика, такой номер исполняет только он один во всем мире. Он отметил, что переболел коронавирусом, из-за чего у него начались проблемы с сердцем. После этого трюка в антракте случился инфаркт.

До этого артист рассказал, что молодой хирург Роман сотворил чудо, проведя рискованную операцию на сердце. Он добавил, что сердце было непригодно для жизни, но специалист спас его. Другие кардиологи изумлялись, какую сложную операцию провел хирург, установив сразу пять стентов.