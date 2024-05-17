«Я уехала из России из-за СВО»: где сейчас актриса Татьяна Скороходова

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Актриса Татьяна Скороходова не снимается в кино с 2014 года. Куда она пропала, как и где живет сейчас?

Чем известна Скороходова

Татьяна Скороходова родилась 2 августа 1968 года в Иркутске. Окончила театральное училище имени Б. В. Щукина.

Скороходова снималась в картинах «Я в полном порядке», «Дина», «Наш человек в Сан-Ремо», «Любовь», «Любовь по заказу», «Альфонс», «Мафия бессмертна», «Похабовск. Обратная сторона Сибири», «Отхончик. Первая любовь» и других.

Всего в ее фильмографии 13 работ.

«Проснулась знаменитой. Я сначала подумала, что вижу красивый сон. Вокруг меня из ниоткуда возникли люди с шикарными букетами — и все это для меня. Я даже не смогла сдержать слез. Фанаты подарили мне самое главное для любого человека моей профессии — признание и любовь. Но так и не походила в короне, так как была поглощена учебой и новыми кинопроектами. Индустрия создания звезд так эффективно, как сегодня, тогда еще не работала», — вспоминала Скороходова.

Что известно о личной жизни Скороходовой

В начале 1990-х годов Татьяна Скороходова встречалась с актером Дмитрием Марьяновым, с которым познакомилась в театре «Ученая обезьяна». Вместе они снимали телепризы для программы «Сам себе режиссер».

«Марьянов оказывал знаки внимания смешно и одновременно трогательно. Когда наш роман закрутился, в основном ведущей в паре была я. Как-то раз организовала поездку на пару дней в Ригу. Помню, как мы пускали воздушные шарики в небо и мыльные пузыри на всю улицу. Веселились, как малые дети! Бывало, ссорились, но больше суток я не могла обижаться, сразу шла на мировую. Особенно меня раздражало его состояние после попоек с друзьями. А кому пьяный мужик понравится? Правда, когда он приносил какую-нибудь безделушку, сразу все обиды забывались. Как-то гуляли по улице, проходили мимо витрины с бирюльками, и мне ужасно понравилось одно колье. Спустя некоторое время он возьми и купи его мне! Потом без денег сидели», — рассказывала Скороходова.

Мужем актрисы стал оператор Андрей Закаблуковский. Они вместе с 1993 года. Закаблуковский ушел от жены к артистке. Сначала пара жила в Москве, но затем переехала в родной Иркутск.

«Я свой выбор сделала и, если честно, ни разу не пожалела, ни одной секунды. Потому что для меня семья — это все-таки самое главное», — отмечала Скороходова.

В браке родились четверо детей: Данил, Анна, Дарий и Марика.

«Каждый рожденный ребенок все больше и больше наполнял мое сердце любовью. В конце концов это переросло в неконтролируемую тотальную нежность ко всему вокруг. Благодаря этой любви теперь я нахожусь в полной гармонии с миром и с самой собой», — делилась артистка.

В Иркутске она работала на местном телевидении, вела шоу на радио, а также попробовала свои силы в качестве дизайнера, подготовила показ собственной коллекции и преподавала в институте.

В кино актриса последний раз появлялась в 2014 году — тогда вышла комедия «Домоправительница» с ее участием.

«После бурной кинокарьеры случалось много разных проектов, но есть один, который я веду очень давно и уделяю ему самое большое внимание, — это моя семья. И надо сказать, что этот проект доставляет мне бесконечное удовольствие!» — заявляла она.

Где сейчас Скороходова, почему уехала из РФ

В 2022 году Татьяна Скороходова вместе с детьми уехала из России. Она заявила, что такое решение было принято из-за начала спецоперации.

«Я не могу пропускать через себя каждый день столько горя. Иркутск для меня в сердце навсегда. Мы пока нигде не осели, путешествуем, насколько позволяют скудные финансы. Но я чувствую, что так лучше», — объясняла Скороходова.

Исходя из снимков артистки в соцсетях, она побывала в Америке, на Гавайях, в Таиланде и других местах.

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