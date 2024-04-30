Куда пропал телеведущий Михаил Кожухов: его слова о Путине, СВО, иноагентах

Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Михаил Кожухов

Телеведущий и журналист Михаил Кожухов обрел популярность благодаря передачам о путешествиях «В поисках приключений» и «Вокруг света». Почему он уволился с российского телевидения, как относится к СВО?

Чем известен Кожухов

Михаил Кожухов родился 16 декабря 1965 года в Москве. Он окончил Институт иностранных языков и работал журналистом в разных изданиях. В 1994 году устроился в телевизионную компанию BИD, где вел передачи «Старая квартира», «Русский пантеон. XX век» и другие.

В 1999 году Кожухов стал пресс-секретарем команды Владимира Путина, который на тот момент был председателем правительства России, однако через год получил отставку. Затем он стал создал программу «В поисках приключений», которая транслировалась на «России 1». После закрытия передачи в 2006 году ведущий работал над проектами «Вокруг света», «Фабрика мысли», «В большом городе», «Охота к перемене мест», а также выпускал книги и вел ресторанный бизнес.

Почему Кожухов уволился с телевидения

Михаил Кожухов на программе RTVI «Легенда» признавался, что перестал вести тревел-шоу на «России 1» из-за необходимости постоянно унижаться.

«Мне приходилось унижаться ежедневно — на протяжении тех девяти лет, что я занимался производством телевизионной продукции. И какой-то запас унижения был исчерпан. Я сказал: „Ну ребят, ну раз вы не хотите, что я могу? Я же не Данко, чтобы вырвать сердце и освещать дорогу к светлому будущему“», — заявлял он.

По словам ведущего, он в определенный момент устал «ходить по кабинетам».

Что Кожухов говорил об СВО и эмиграции

Михаил Кожухов в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявлял, что не понимает россиян, которые поддерживают проведение спецоперации.

«Нет, не только не понимаю, но и не уверен в корректности цифр. Может, я какой-то изгой и общаюсь с изгоями, но среди людей, с которыми я общаюсь, я не встречаю ясного понимания того, что происходит», — комментировал он.

Телеведущий признавался, что его посещали ранее мысли о переезде за границу, однако у него есть «сложность» для эмиграции — ему постоянно нужно заниматься делом либо хотя бы имитировать деятельность.

«А все, что я могу делать, так или иначе связано только с русским языком. И я не представляю себя вот сейчас, как и что я буду делать. Поэтому пока мне никуда всерьез не хочется уезжать», — объяснял журналист.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Михаил Кожухов

Что Кожухов говорил о Путине

Михаил Кожухов говорил, что согласился в 1999 году работать пресс-секретарем команды Владимира Путина из-за того, что тот произвел на него положительное впечатление. Но позже его мнение изменилось.

«Когда стало понятно, что те надежды, которые в 1999 году мы возлагали на нового лидера, не оправдываются, наверное, и пришло понимание: что-то пошло не так», — заявлял Кожухов «Собеседнику».

Чем сейчас занимается Кожухов

После увольнения с телевидения Михаил Кожухов начал писать книги и организовал собственный «Клуб путешествий Михаила Кожухова» и другие авторские туры по зарубежным странам. Журналист продолжает ездить по городам и публикует репортажи в социальных сетях.

По словам ведущего, он поддерживает общение с уехавшими за границу друзьями и коллегами, в числе которых телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). При этом он сам покидать Россию не намерен.

«Я отношусь к России, скорее, как к своему ребенку — в том смысле, что чувствую ответственность за то, чтобы он вырос хорошим человеком. У меня ее недостатки не вызывают слепой любви, только сожаление и горечь. Какая из этих точек зрения правильная? Судить не берусь, но и свою не поменяю», — говорил Кожухов.

Телеведущий живет со второй супругой актрисой Еленой Кравченко. У него есть двое детей от первого брака: сын Макар, член Академии Российского телевидения, и дочь Мария, тоже ставшая журналистом.

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