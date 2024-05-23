Куда пропал актер Михаил Петровский, сыгравший Штыка в фильме «ДМБ»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба «Top Gear Live»

Михаил Петровский

Актер Михаил Петровский прославился благодаря роли Штыка в фильме «ДМБ». Почему он больше не снимается в кино, как живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Петровский

Михаил Петровский родился 13 августа 1976 года в Москве. Его мама — специалист в области разговорного языка, а папа был техническим художником-графиком.

Петровский закончил актерский факультет Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина. Учился вместе с Екатериной Гусевой и Даниилом Страховым. После окончания вуза был принят в труппу театра им. Ермоловой, однако сценическую карьеру не продолжил.

В 90-х годах он пел и играл на гитаре в рок-группе «Паровоз». Написал большинство песен «Паровоза», входил в состав музыкальных групп «Жабры» и «Гренки», организованных актерами Евгением Цыгановым, Олегом Долиным и Павлом Баршаком.

Петровский снимался в картинах «Хочу в тюрьму», «24 часа», «ДМБ» и «Каменская-3». Популярность ему принесла роль студента Владислава Каширского (Штыка) в «ДМБ». По сюжету его герой оказался в армии случайно, закрутив роман с собственной преподавательницей. Позже выяснилось, что девушка состояла в браке с деканом института. Супруг застал изменницу и студента. Штыка исключили из учебного заведения и отправили в армию, где он вместе с сослуживцами попадал в курьезные ситуации.

С 2002 по 2008 год он работал корреспондентом газеты «Авторевю», являлся соавтором и соведущим программы «Подорожник», выходившей в тот же период на Первом канале.

С 2008 года Петровский — главный редактор интернет-портала Drive.ru. Также ведет блог на социальном Drive-сателлите Drive2.ru.

Что известно о личной жизни Петровского

Подробности личной жизни Михаил Петровский не раскрывает.

По данным СМИ, его супруга — Мария Тесло-Данилова. Она является финансовым директором компании «Достависта». Есть ли у пары дети — неизвестно.

Сам Петровский эту информацию не комментировал.

Чем сейчас занимается Петровский

Михаил Петровский не снимается в кино с 2003 года.

Сейчас он по-прежнему является главным редактором интернет-портала Drive.ru.

«Наша команда проводит одиночные и сравнительные тест-драйвы, следит за мировыми событиями. Мы поддерживаем актуальную базу моделей и комплектаций всех продающихся на российском рынке новых автомобилей, постоянно улучшаем поисковый механизм и открыты для общения в комментариях к материалам в редакционном блоге на Drive2.ru», — говорится на сайте.

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