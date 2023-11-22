Куценко оспорил статус самого сексуального лысого мужчины у принца Уильяма

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Принц Уильям

56-летний актер Гоша Куценко в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвал чушью новость о признании принца Уильяма самым сексуальным лысым мужчиной в мире. Так артист отреагировал на результаты недавнего исследования британских специалистов по косметической хирургии Longevita. Куценко задался вопросом, как можно было поставить на первое место британца, пока жив он сам.

Как можно писать подобную чушь, пока жив Гоша Куценко? — отреагировал на новость актер.

Ранее Куценко признался, что любит сниматься в сценах с поцелуями и сексом. В программе «Секрет на миллион» он отметил, что в последнее время таких эпизодов мало, однако раньше он просил продюсеров прописать их в сценарии. По словам актера, он не играл, а целовался по-настоящему.

Куценко напомнил, что Кристина Орбакайте была партнером по интимным сценам в четырех картинах «Любовь-морковь». По его словам, это было «хорошо и по-настоящему». Актер рассказал, что его жена фотомодель Ирина Скриниченко спокойно относится к таким особенностям работы супруга. Куценко объяснил это тем, что жена сама снималась в кино и понимает процесс.

Также Куценко сообщил в шоу Лейсян Утяшевой «Дерзкая готовка», что во время съемок в мини-сериале «Под знаком Скорпиона» в 1995 году он получал семь рублей за один съемочный день. В фильме артист исполнил роль сына писателя Максима Горького. По его словам, эта зарплата была эквивалентна нынешним семи тысячам рублей.