Куценко, крупный штраф, новые фильмы: как сейчас живет актер Виктор Хориняк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Хориняк

Актер Виктор Хориняк прославился благодаря сериалу «Кухня». В каких проектах он задействован сейчас, почему на него подали в суд?

Чем известен Хориняк

Виктор Хориняк родился 22 марта 1990 года в Минусинске. Окончил Школу-студию МХАТ.

Артист снимался в картинах «Чужие крылья», «Кухня», «Оттепель», «Женский день», «Кухня в Париже», «Куприн. Яма», «Карнавал по-нашему», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Держи удар, детка», «Отель Элеон», «Пурга», «Мертвое озеро», «Кухня. Война за отель», «Последний богатырь: Корень зла», «Родком», «Непослушник», «Мистер Нокаут», «Все нормально» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

«Вообще актерство — это профессия наблюдения и концентрации внимания. Этим нужно уметь пользоваться не только актеру, а всем. Все зависит от уровня развития человека, от его способностей интересоваться, расширять свой кругозор, смотреть, что находится за горой. Есть желание залезть на дерево и посмотреть, что там далеко или нет. Это еще от обезьянок идет», — говорил Хориняк.

Что известно о личной жизни Хориняка

Виктор Хориняк был женат на детском психологе Ольге. В 2013 году у пары родился сын Иван, но в 2017 супруги расстались.

Сейчас подробности своей личной жизни артист не раскрывает, однако, по информации СМИ, у него есть возлюбленная.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктор Хориняк

В каком скандале был замешан Хориняк

В декабре 2023 года появилась информация о том, что Виктора Хориняка оштрафовали на 100 тысяч рублей по иску от производителя фильма «Любви не бывает».

Дело в том, что артист получил аванс за съемки в картине, но в последний момент отказался, чем причинил убытки.

«Виктора Хориняка попытались оштрафовать в суде на пять миллионов за поздний отказ сниматься в новой комедии. Но пока получилось взыскать только 100 тысяч», — писал Telegram-канал Baza.

Съемки должны были начаться 6 августа. По договору Хориняк должен был предупредить заранее о невозможности участия в проекте, однако сделал это перед первым съемочным днем.

По этой причине съемки были отложены для поиска нового актера. Инвесторы, вложившие деньги в проект, посчитали, что потенциальная прибыль окажется меньше, чем если бы в ленте снимался Хориняк. После этого производитель фильма подал иск к артисту и потребовал чуть больше пяти миллионов рублей в качестве неустойки.

В середине декабря Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому Хориняк должен будет выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг (30 тысяч рублей), а также госпошлину (48 тысяч рублей).

Кинокомпания осталась недовольна таким решением и попыталась опротестовать его, заставив актера заплатить в разы больше, но апелляция была отклонена судом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктор Хориняк

Чем сейчас занимается Хориняк

Виктор Хориняк продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «№ 13D», «Телефон доверия», «Пролетный гусь», «Космос» и «19.14».

«Разница между кино и театром — существенная. В кино всегда все можно остановить в любой момент и переснять дубль, у меня есть несколько попыток это сделать для окончательного варианта. Спектакль в театре — это длинная дистанция, где ничего не могу остановить. Это как река, которая несется, а я по этой реке лечу на своем маленьком каноэ и должен справляться с этим течением. В кино я могу сказать: „Стоп“, и эта река останавливается и идет в другое русло», — рассуждал Хориняк.

В 2023 году актер снялся в комедии «Поехавшая». В 2024 году вышел фильм «Непослушник» с его участием, который возглавил прокат в России и странах СНГ за прошедшие выходные. В картине он снялся вместе с Гошей Куценко.

В скором времени также можно будет увидеть ленты «Детокс», «Ждун в кино» и «Последний богатырь. Наследие» с Хориняком.

«Сейчас в кино у меня наберется около 30 картин, и 98% из них — комедии, и я абсолютно этому рад. Комедий в театре у меня нет ни одной. Если зритель хочет увидеть меня в другом проявлении, добро пожаловать в театр на мои спектакли. Там у вас и слеза упадет, и вы порадуетесь тому, как я там драму рублю с плеча», — рассказывал артист.

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