«Кто-то жертвует деньги, а кто-то поет»: Архипов о теракте в «Крокусе» Архипов: после теракта в «Крокусе» люди помогают друг другу как могут

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Роман Архипов

Те, кто планировал и совершил теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», хотели посеять панику и страх в обществе, заявил бывший солист группы «Челси» Роман Архипов в студии «Русского радио» в рамках мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». По словам певца, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в такое непростое время люди объединяются и помогают друг другу как могут: кто-то жертвует деньги, а кто-то поет песни.

Те люди, которые совершили этот теракт, которые его планировали, их задачей было посеять в обществе панику и страх. Это, безусловно, страшно, это трагическое событие. <...> Все, как один, всей страной, в каждом городе чтят память погибших в этом бесчеловечном теракте. И поэтому в это непростое время нужно быть всем вместе, каждому делать, что он может, помогать. Кто может петь песни, поет песни, кто может жертвовать деньги, жертвует деньги. Это хорошо, что в таких ситуациях вся страна, все люди вместе, — высказался Архипов.

Артист добавил, что музыка помогает бороться не только с тревогой. Архипов подчеркнул, что она находится с человеком на протяжении всей его жизни: от рождения до смерти. По словам певца, музыка — это лучший доктор и друг, который всегда рядом.

Ранее певица Наталья Подольская заявила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» важно не замыкаться в себе и делиться горем. По словам артистки, она хочет своим примером показывать людям, как можно справляться с трагедией. Как пояснила Подольская, она опубликовала в социальных сетях пост о возложении цветов на стихийном мемориале около «Крокус Сити Холла», чтобы люди знали, что «все переживают, и горем нужно делиться».