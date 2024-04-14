«Кто против России — тот против человечества»: как живет Александр Баширов

Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/Global Look Press

Александр Баширов

Недавно на экраны вышел фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях. В предыдущей экранизации романа Михаила Булгакова заметную роль исполнил актер Александр Баширов, который сыграл кота Бегемота. Как сейчас живет артист, где снимается, что говорил об Украине?

Чем известен актер Александр Баширов

Будущий актер и режиссер родился 24 сентября 1955 года в деревне Согом Ханты-Мансийского Автономного округа. В 1972 году переехал в Ленинград, где учился в ПТУ № 57 по специальности плиточника-облицовщика, а затем работал на цементном заводе в Выборге.

В 1981—1983 годах Баширов служил в армии, в танковых войсках Забайкальского военного округа. В армейском клубе был художником, написал портрет генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, изобразив его в танковом шлеме.

В 1984 году Баширов поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил в 1989 году. Дебют в качестве киноактера состоялся в 1986 году в фильме Сергея Соловьева «Чужая белая и рябой».

В 1990—1991 годах учил английский язык на курсах в Колумбийском университете. Баширов занимался в актерской мастерской под руководством Лоуренса Арансио в «Бергхоф-студии» в Нью-Йорке.

В 1996 году Баширов организовал в Санкт-Петербурге студию «Дебоширфильм», в которой занял должность художественного руководителя и преподавателя актерско-режиссерской мастерской. В 1998 году стал одним из основателей фестиваля независимого кино «Чистые грезы», проводимого в Северной столице.

В пасхальную неделю 1999 года Баширов снял документальный фильм «Белград, Белград!», когда самолеты НАТО бомбили город.

За свою карьеру Баширов успел сняться в 170 фильмах. Работал с крупными режиссерами российского кино: Алексеем Германом, Алексеем Балабановым, Сергеем Соловьевым, Кирой Муратовой. Снимался в таких фильмах и сериалах, как «Асса», «Игла» с Виктором Цоем, «Мама, не горюй», «Золотой век», «Груз 200», «Раскол», «Домашний арест», «Мастер и Маргарита», где исполнил роль кота Бегемота, и других. В новой экранизации романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь, которая вышла на экраны в начале 2024 года, Баширов участие не принимал.

Как сейчас живет Баширов, личная жизнь

В настоящее время артист продолжает сниматься в кино и занимается режиссурой. В 2023 году на экраны вышел сериал «Король и Шут» и фильм «Елки-10» с участием Баширова. В 2024 году ожидаются премьеры фильмов «Холодно» и «12 стульев», где также появится актер.

13 апреля текущего года Баширов принял участие в IX форуме «Мост Москва — Татарстан», который прошел в Финансовом университете при Правительстве России. Артист живет в Санкт-Петербурге, в Москву ездит на съемки.

Баширов женат на солистке музыкальной группы «Колибри» Инне Волковой, с которой воспитывает дочь Александру-Марию. Наследница пошла по стопам отца и сейчас учится во ВГИКе.

Фото: Lenfilm film studio/via Globallookpress.com/Global Look Press Александр Баширов в фильме «Золотые соседи»

Что Баширов говорил об Украине, как помогает Донбассу

Актер с 2014 года помогает жителям Донбасса. Он занимается благотворительностью и собирает средства для отправки гуманитарной помощи.

Кроме того, в 2014 году в ДНР он снимал фильм под названием «Донбасс стучит в наше сердце». Сам Баширов назвал это кино поэтическим, которое представляет собой его размышления. В том же году в беседе с MK.RU он рассказал о некоторых трудностях с выходом картины, но выразил уверенность в том, что премьера состоится, как и победа русских людей.

«Хотелось бы выпустить ее [картину] как можно быстрее, но моя студия малобюджетная. Мы все собираем по крохам, по капельке. Все делаем самостоятельно, с большим трудом, вопреки всему. Но уверен, что все равно смонтируем, как и победим, ведь кто против России — тот против человечества», — говорил Баширов в 2014 году.

В 2018 году Баширов по решению Министерства культуры Украины был внесен в перечень лиц, «представляющих угрозу нацбезопасности страны». В ответ артист заявил, что он поражен «бесконечностью деградации» киевской власти и на введение запретов не может реагировать без юмора.

После начала спецоперации актер продолжил помогать жителям Донбасса. В мае 2022 года писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале сообщил, что Александр Баширов посетил Донецк.

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