«Крыша течет, жара неимоверная»: Запашный о проблемах цирка на Вернадского Гендиректор Большого Московского цирка Запашный заявил о необходимости капремонта здания

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Течь в крыше, отсутствие нормально работающей системы кондиционирования и проблемы с уникальной системой смены манежей — три эти проблемы сейчас являются главными в работе Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, заявил гендиректор Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru. По его мнению, зданию требуется капитальный ремонт.

Капитальная реконструкция здания — это крайняя необходимость. К сожалению, есть проблемы, которые мы не сможем решить собственными силами и деньгами. Крыша течёт в нескольких местах. Причём снаружи она выглядит хорошо. А без вскрытия купола мы не понимаем, что именно происходит. Хотя вода течёт прямо в зрительный зал. У нас все это зафиксировано, — рассказал Эдгард Запашный.

Не меньше гендиректора цирка на проспекте Вернадского беспокоит плохо работающая система кондиционирования, из-за которой в зрительном зале во время представлений, по его словам, «стоит неимоверная жара».

Чтобы вы понимали, неработающий фонтан на площади перед цирком — это наш кондиционер. То есть охладительное устройство всего помещения. Только когда он работает, воздух внутри цирка охлаждается. Это технология ещё 50-летней давности. Во время представлений у нас стоит неимоверная жара. А ещё 3000 людей придут, надышат, и люди с веерами сидят весь спектакль, — объяснил Запашный.

Руководитель Большого Московского цирка добавил, что из строя постепенно выходит и уникальная система смены манежей.

Мы можем поменять до пяти манежей, но все детали требуют замены. Ведь даже заводов, которые создавали их полвека назад, больше не существует. Все спусковые и подъёмные механизмы время от времени дают сбои, и мы были вынуждены в течение года трижды останавливать спектакль. Манеж просто спускается и не поднимается. Это очень неприятный момент, — признался он.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с NEWS.ru, что концертный зал «Юбилейный» в Ялте, рассчитанный на 2500 мест, надо снести или «тотально реконструировать». По его словам, внутри крупнейшей в Крыму концертной площадки, где традиционно выступают ведущие российские артисты, даже нет туалета для зрителей, а «есть всего один, и то служебный». Цеков предложил возвести вместо «Юбилейного» круглогодичный концертно-выставочный зал с подземной парковкой и сделать его площадкой федерального значения, например, для проведения аналога Евровидения в России.