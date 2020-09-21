Крымская художница покорила норвежский фестиваль

Художница из Крыма Ксения Симонова приняла участие в крупном международном театральном фестивале NonStopFestivalen, который проходил с 13 по 20 сентября в Норвегии.
Симонова, мастер рисования песком, показала анимацию, созданную по норвежской поэме Генрика Ибсена «Терье Виген». Музыкальное сопровождение сделали норвежское композиторы и музыканты.
Это история удивительного человека, пережившего страшные вещи, но оставшегося Человеком. История периода наполеоновских войн, — рассказала Симонова.
По словам художницы, работу приняли очень тепло, а по мотивам выступления даже сняли художественный фильм. Организаторы уже предложили девушке дальнейшее сотрудничество.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что уличный художник Бэнкси лишился товарного знака на одну из самых известных своих работ Flower Thrower в Иерусалиме. Решение приняло Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO). В 2014 году компания Pest Control Office от имени Бэнкси подала заявку на регистрацию торгового знака в ЕС на работу Flower Thrower, которую художник нарисовал в Иерусалиме в 2005 году. Однако компания Full Colour Black посчитала, что если художник анонимен, то она тоже может использовать это изображение.
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