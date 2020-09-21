Крымская художница покорила норвежский фестиваль

https://static.news.ru/photo/2b03bdd6-fc1d-11ea-af80-fa163e074e61_660.jpg Фото: NonStopFestivalen/facebook.com

Художница из Крыма Ксения Симонова приняла участие в крупном международном театральном фестивале NonStopFestivalen, который проходил с 13 по 20 сентября в Норвегии.

Симонова, мастер рисования песком, показала анимацию, созданную по норвежской поэме Генрика Ибсена «Терье Виген». Музыкальное сопровождение сделали норвежское композиторы и музыканты.

Это история удивительного человека, пережившего страшные вещи, но оставшегося Человеком. История периода наполеоновских войн, — рассказала Симонова.

По словам художницы, работу приняли очень тепло, а по мотивам выступления даже сняли художественный фильм. Организаторы уже предложили девушке дальнейшее сотрудничество.

Как пишет «МК в Крыму», выступление Ксении Симоновой согласовали больше года назад, но из-за пандемии пришлось провести его дистанционно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уличный художник Бэнкси лишился товарного знака на одну из самых известных своих работ Flower Thrower в Иерусалиме. Решение приняло Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO). В 2014 году компания Pest Control Office от имени Бэнкси подала заявку на регистрацию торгового знака в ЕС на работу Flower Thrower, которую художник нарисовал в Иерусалиме в 2005 году. Однако компания Full Colour Black посчитала, что если художник анонимен, то она тоже может использовать это изображение.