Крым, Путин, Ми-2: где сейчас ведущие «Пока все дома» Кизяков и Бахметьев

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Тимур Кизяков

Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев прославились как ведущие программы «Пока все дома». Как сейчас складывается их карьера и личная жизнь, какие последние новости выходили о них?

Как сейчас живет Тимур Кизяков

Тимур Кизяков родился 30 августа 1967 года в городе Реутове Московской области, окончил Егорьевский АУЦ ДОСААФ по специальности «пилот вертолета Ми-2» и Московский энергетический институт по специальности «автоматика и телемеханика».

С 1992 года был ведущим передачи «Пока все дома» на Первом канале. В 2017 году он уволился после скандала с большими затратами на выпуски сюжетов о детях-сиротах, которым в рамках программы искали приемных родителей.

Сейчас Кизяков продолжает работать над выпусками программы на канале «Россия 1», теперь она выходит под названием «Когда все дома». В программе также осталась рубрика «У вас будет ребенок» с сюжетами о детях — воспитанниках детских домов, которую ведет жена телеведущего Елена Кизякова. Супруги растят двух дочерей и сына. Они живут в двухэтажном доме в поселке Салтыковка недалеко от Москвы.

Что Тимур Кизяков говорил о Крыме и Путине

Тимур Кизяков в 2016 году вошел в высший совет партии «Единая Россия». Тогда он заявил, что является сторонником фракции и поддерживает курс президента Владимира Путина и вхождение Крыма в состав РФ.

Позднее телеведущий рассказал, что неоднократно был в Крыму и считает полуостров одним из самых красивых мест в мире.

«Конечно же, в Крыму я бывал не раз и раньше, до работы на телевидении. Считаю, что это одно из самых красивых мест мира. Мне запомнилась особенно одна чудесная командировка, когда я работал над передачей „С утра пораньше“. Мы приехали в Крым, чтобы снять клип на детскую песню о морском чудовище Несси. Чудовища не нашли, вместо него купили живого поросенка, он купался в море, а мы его снимали», — сказал он MK.RU.

Фото: Константин Веремейчик/ИТАР-ТАСС Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев

Как сейчас живет Андрей Бахметьев

Изобретатель Андрей Бахметьев родился 18 мая 1960 года в Москве, окончил Московский энергетический институт. С 1992 по 2010 год вел в передаче «Пока все дома» рубрику «Очумелые ручки». Во время работы на телевидении он также написал несколько сценариев для «Ералаша» и в начале 2000-х был арт-директором журнала «Спокойной ночи, малыши!».

В 2010 году Бахметьев покинул программу «Пока все дома» по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на образовательных проектах. На настоящий момент он является председателем попечительского совета «Евробот — Россия». Последний раз ведущий появился в медийном пространстве в 2021 году в рекламе кроссовок.

По словам Тимура Кизякова, его бывший коллега сейчас продолжает заниматься разработкой различных изобретений.

«Сейчас „Очумелые ручки“ ушли на пенсию, потому что Андрей стал заниматься производством разных электронных игрушек, и у него не осталось времени на то, чтобы быть на съемках», — пояснил коллега Бахметьева.

Известно, что изобретатель женат и имеет двух взрослых детей: дочь Ксению и сына Дмитрия. Он намеренно не афиширует свою личную жизнь.

«Я никогда не говорю про жену. Сколько раз Тимур Кизяков предлагал мне снять „Пока все дома“ о моей семье, но я даже его не пустил на порог», — отмечал Бахметьев.

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