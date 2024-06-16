Крым, критика артистов, вера в победу: куда пропала Валентина Теличкина

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Валентина Теличкина

Народная артистка России Валентина Теличкина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и политической позиции?

Чем известна Теличкина

Валентина Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красное Арзамасского района Горьковской области. Окончила ВГИК.

Актриса снималась в картинах «Таежный десант», «Три дня Виктора Чернышева», «Зигзаг удачи», «Чайка», «Начало», «Капитан», «Встретимся у фонтана», «Пятое время года», «Впервые замужем», «Наше призвание», «Была не была», «Живодер», «Волшебный портрет», «Классик», «Бригада», «Есенин», «Группа счастья», «Большой», «Журавль в небе» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 80 работ.

Что известно о личной жизни Теличкиной

В 1980 году Валентина Теличкина вышла замуж за архитектора Владимира Гудкова. В браке родился сын Иван.

Супруги прожили вместе 50 лет — до самой смерти Гудкова.

В разные годы Теличкиной приписывали романы с Александром Панкратовым-Черным, Родионом Нахапетовым, Сергеем Никоненко и Никитой Михалковым, однако она эту информацию опровергала.

Что Теличкина говорила о спецоперации

В 2014 году Валентина Теличкина поддержала воссоединение Крыма с Российской Федерацией, а после начала спецоперации заявила, что верит в победу РФ.

Актриса также занимается организацией гуманитарной помощи. По словам телеведущего Бориса Корчевникова, иногда Теличкина «отдает практически всю свою пенсию» на помощь российским военнослужащим и жителям Донбасса.

Помимо этого, артистка обращалась со словами благодарности к российским военнослужащим и их родным.

«Хочу всем родителям, сыновья которых защищают нас, Россию, Москву в частности, братьев их, сестер просто обнять, расцеловать, сказать: „Каких же вы сыновей родили“. А сыновьям, которые за нас и кровь проливают и еще умудряются сказать, что у нас все в порядке, мы непременно победим, сказать, что я в это с первого дня верила», — говорила Теличкина в передаче «Жизнь и судьба».

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва» Валентина Теличкина

Что Теличкина говорила об уехавших артистах

Валентина Теличкина считает «позорищем» отъезд артистов из России после начала спецоперации. Она называла коллег, которые уехали, иудами.

«Обласканные любовью зрителя, имели возможность на сцене быть, в театре быть, репетировать, выступать, играть, заниматься любимым делом. Но это позорище! Это позорище! У меня это вызывает негодование! Для меня это иуды. Иуды, которые предали свое дело, своих коллег, своих друзей», — объясняла актриса.

Теличкина также отмечала, что ей жаль уехавших коллег.

«Убежали те, которые решили, что они что-то великое сделали для страны, понимаете. Мне просто их жаль», — высказывалась она.

Чем сейчас занимается Теличкина

Валентина Теличкина продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артистка снялась в сериале «Семья по правилам и без». В скором времени также выйдет картина «Династия» с ее участием.

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