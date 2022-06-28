Крупнейшая за 100 лет выставка коллекции Морозовых открылась в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на пресс-показе выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

В Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина 28 июня открылась выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Она продлится до 30 октября.

Выставка — совместный проект трёх российских музеев. Пушкинский музей, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея предоставили экспонаты из своих собраний. Руководители музеев Марина Лошак, Михаил Пиотровский и Зельфира Трегулова присутствовали на открытии выставки, что подчёркивает масштаб события.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, впервые за 100 лет 257 работ из коллекции братьев Морозовых собраны воедино. Зельфира Трегулова пояснила, что это также выставка «о великих русских коллекционерах, которые собирали то, что не собирали их французские и европейские современники, чей взгляд вглубь и в будущее подтверждает то, что Россия в конце XIX - начале XX века была на подъёме».

В экспозиции представлены работы Дени, Сислея, Писсарро, Ренуара, Моне, Синьяка, Майоля, Гогена, Матисса, Пикассо, Васнецова, Коровина, Левитана, Шагала, Кустодиева, Серова, Виноградова, Сурикова и других художников. Всего собрано 600 экспонатов: около 260 произведений живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.

Ранее выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» проходила с 22 сентября по 22 февраля в фонде Louis Vuitton в Париже при поддержке Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереи. Она пользовалась большим успехом и была продлена до 3 апреля. Когда пришло время вернуть картины в Россию, представители Минкультуры Франции заявили о том, что два произведения из коллекции Морозовых, выставленные в фонде Louis Vuitton, останутся в стране. Речь шла о полотнах, одно из которых принадлежит российскому бизнесмену, а другое — Днепропетровскому музею изобразительных искусств.

Посольство РФ в Париже опровергло задержание картин из коллекции Морозовых. По словам представителей дипмиссии, решались логистические вопросы. 5 мая произведения искусства вернулись в Россию.

Как рассказали организаторы, нынешняя выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» будет отличаться от той, что проходила в Париже, не только концепцией, но и составом произведений. Так, в выставке примут участие работы, не демонстрировавшиеся во Франции: около 30 произведений русского искусства и 10 работ французских художников. Среди них — всемирно известная картина «Красные виноградники в Арле. Монмажур», а также «Пейзаж в Овере после дождя (Пейзаж с повозкой и поездом)» Винсента ван Гога, воссоединённые парные работы Мориса Дени «Полифем» (ГМИИ) и «Вакх и Ариадна» (Эрмитаж).

Кадры работы выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» — в галерее NEWS.ru.