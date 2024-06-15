Критикует Россию и выступает в Москве: как сейчас живет Вениамин Смехов

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Вениамин Смехов

Актер Вениамин Смехов продолжает жить и работать в России, несмотря на осуждение спецоперации. Что известно о личной жизни артиста и его политической позиции?

Чем известен Смехов

Вениамин Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве.

В 1957 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, но из-за стеснительности и зажатости спустя год был отчислен из училища. При этом Смехова оставили вольнослушателем на испытательный срок. В апреле 1959 года он снова был переведен в студенты.

Артист снимался в картинах «Служили два товарища», «Двадцать лет спустя», «Смок и Малыш», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Сказка странствий», «Семь криков в океане», «Ловушка для одинокого мужчины», «Ключ», «Капитанские дети», «Монте-Кристо», «Возвращение мушкетеров», «Продавец игрушек», «Наследство», «Земля Эльзы», «Пассажиры», «Сахаров просит слова» и других.

Фото: Т. Жебраускас/ТАСС Актер Вениамин Смехов в роли Смока Беллью (на первом плане) во время съемок художественного фильма «Смок и Малыш»

Всего в его фильмографии более 50 работ.

В свое время Смехов отказался от звания народного артиста России, поскольку не считает это важным. По мнению артиста, «доброе имя дороже звонкой масти».

«В хорошие времена нам звания не давали. Есть имена, а есть цацки. Доброе имя дороже звонкой масти», — рассказывал он в интервью Светлане Бондарчук.

Также Смехов заявлял, что не считает правильным ритуал получения знакового статуса. Как оказалось, чтобы стать народным артистом, нужно самостоятельно написать заявление в соответствующие органы, после чего они рассмотрят заявку. Такие условия не кажутся ему справедливыми.

Что известно о личной жизни Смехова

Первой женой Вениамина Смехова была редактор радио Алла Смехова. В браке родились две дочери: Елена и Алика.

Вторая жена — журналист Галина Аксенова. Смехов начал отношения с ней еще будучи женатым.

«И тогда, и сейчас я абсолютно уверен в том, что поступил правильно. Ведь недаром говорят, что победителей не судят. А наша жизнь с Галей все эти годы была и остается настолько яркой и захватывающе интересной, что я считаю себя победителем», — говорил Смехов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Актер Вениамин Смехов, его супруга Галина Аксенова (слева) и его дочь актриса Алика Смехова

Что Смехов говорил об СВО и РФ

Вениамин Смехов в мае 2022 года вместе с уехавшими в Израиль коллегами-иноагентами участвовал в фестивале «СловоНово», организаторы которого заявили, что заработанные на мероприятии деньги перечислят на помощь Украине.

«В Перми было организовано когда-то „СловоНово“. Сейчас проходит в Тель-Авиве. Очень красивое мероприятие. Здесь присутствует много-много наших людей», — отметил тогда Смехов.

В 2023 году актер дал интервью журналисту Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором заявил, что в России благоприятная обстановка для страха. По словам Смехова, некая женщина, узнав о его планах прийти к Гордеевой, предостерегала его от этой встречи.

«Если есть желание трусить, у нас все двери открыты. У нас страна ужасно гостеприимна для страха. Хотите бояться — вступайте в наши ряды», — высказался он.

Заслуженный артист России Борис Галкин объяснил нелестные высказывания Смехова о России желанием позиционировать себя как смелую и особую личность.

«Он же должен как-то себя позиционировать — как герой, как особомыслящий, как очень смелый, острый, как индивидуальность, как особая личность. Но с таким же успехом он может заговорить потом и в обратном направлении, зеркально», — считает он.

Фото: Ali Magomedov/Global Look Press Никита Михалков и Вениамин Смехов

Галкин также отметил, что давно знаком со Смеховым и считает, что ему никогда не был присущ «командный дух».

«Венечке надо было обязательно быть звездой, и он очень старался в этом направлении. Поэтому для меня это неудивительно — все то, что он говорит сейчас. Ему хочется выделиться», — пояснил актер.

Почему Смехов поддержал Беркович и Петрийчук

В мае 2023 года были задержаны режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет). Поводом стал поставленный Беркович спектакль по пьесе Петрийчук «Финист — Ясный Сокол». В нем представлены истории женщин, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама и уезжали к ним в Сирию. Следствие увидело признаки оправдания терроризма и идеологии организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в спектакле.

Вениамин Смехов на заседании по делу Беркович и Петрийчук заявил, что не может серьезно «относиться к таким глупостям». Кроме того, он назвал спектакль «Финист — Ясный Сокол» свободным от буквальных предупреждений.

«Цель очевидна — предупреждение об опасности, реальной опасности, особенно для молодого поколения», — заявил актер.

По его мнению, постановка рассчитывает на зрителя, который понимает, что один из основных инструментов театрального зрелища — метафора.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Драматург Светлана Петрийчук (справа) и режиссер Евгения Беркович

Чем сейчас занимается Смехов

Несмотря на осуждение спецоперации, Вениамин Смехов продолжает жить и работать в России.

В 2022 году актер снялся в мелодраме «Этерна: Часть первая».

В январе 2024 года у него было запланировано несколько творческих вечеров в Москве.

Ближайшие выступления Смехова на данный момент не запланированы.

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