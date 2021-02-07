Театральные критики просят оставить Серебренникова худруком «Гоголь-центра»

https://static.news.ru/photo/4bb26bf6-6962-11eb-a016-96000091f725_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оставить Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра» предложила Ассоциация театральных критиков (АТК). Об этом говорится в открытом письме руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому.

Ранее появилась информация со ссылкой на источник о том, что департамент культуры не собирается продлевать с Серебренниковым контракт, который заканчивается 25 февраля. В АТК считают, что в театре сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи, пишет «Интерфакс».

Более восьми лет мы наблюдали и описывали становление «Гоголь-центра». Будучи театральными экспертами, мы берёмся утверждать: «Гоголь-центр», созданный режиссёром и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра, — говорится в тексте письма.

Критики считают, что «Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова, а Москву 2020-х невозможно представить без «Гоголь-центра».

Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем «Гоголь-центра», и рассчитываем на Ваше содействие в этом вопросе, — подчеркнули в обращении.

26 июня 2020 года Мещанский суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Все фигуранты были признаны виновными, Серебренникову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафа в 800 тысяч рублей, Итину — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, испытательный срок в течение трёх лет, Малобродскому — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей, испытательный срок в течение двух лет, Апфельбаум — штраф в виде 100 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Серебренников, Малобродский и Итин были признаны виновными в мошенничестве. Бывшая чиновница Минкультуры Апфельбаум была признана виновной в халатности. Судья подчеркнула, что Апфельбаум была не осведомлённым о преступных намерениях лицом, а Серебренников действовал из корыстных побуждений. Также суд утверждает, что режиссёр сообщал ей завышенные сметы на планируемые культурные мероприятия, после чего получал субсидии от Минкультуры.

Также суд удовлетворил гражданский иск Минкультуры к подсудимым в размере 128 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Кирилл Серебренников анонсировал свой новый проект, который будет готовить совместно с писателем Алексеем Сальниковым, автором романа «Петровы в гриппе».