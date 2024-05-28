Критика уехавших артистов и 40 кошек в доме. Где сейчас певец Юрий Антонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Антонов

Народный артист России Юрий Антонов несколько лет назад перенес операцию на колене. Что известно о состоянии его здоровья сейчас, где и как он живет?

Чем известен Антонов

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте.

После окончания войны отец Антонова остался служить в военной администрации Берлина, потом его перевели в Белоруссию. В городе Молодечно Минской области Антонов окончил музыкальную школу, а затем музыкальное училище. Играл на аккордеоне. В студенческие годы он создал свой первый музыкальный коллектив.

С 14 лет музыкант руководил хором в железнодорожном депо. После окончания училища стал преподавать в детской музыкальной школе в Минске, затем был солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии.

С ноября 1964 года Антонов служил во внутренних войсках МВД СССР. После армии вернулся в филармонию, где работал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника».

Петь музыкант начал спустя год в ВИА «Поющие гитары». В 1970 году Антонов переехал в Москву, где работал в ВИА «Добры молодцы», оркестре «Современник», руководителем ансамбля при Московском мюзик-холле, был художественным руководителем ВИА «Магистраль» при Московской областной филармонии.

В 1979–1981 годах он сотрудничал с группой «Аракс». Первый студийный альбом Антонова вышел в 1981 году.

В 1997 году Антонов получил звание народного артиста России.

Всего за свою карьеру исполнитель выпустил более 50 дисков, в том числе более десятка студийных альбомов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Антонов

Что известно о личной жизни Антонова

Первой женой Юрия Антонова была Ида. Женщина живет в США. По словам музыканта, будучи из еврейской семьи, его экс-супруга покинула СССР в 1970-е годы на волне эмиграции. Сначала Антонов хотел поехать с ней, но затем передумал. Вскоре брак распался.

Второй женой певца была уроженка Югославии Мирослава Бобанович. После развода она переехала в Хорватию.

Третьей супругой Антонова была женщина по имени Анна. Она тоже не захотела оставаться в России, сейчас живет во Франции.

У музыканта есть дочь Людмила и сын Михаил. Наследница живет во Франции, а сын — в Москве.

Что известно о состоянии здоровья Антонова

В 2018 году Юрий Антонов получил травму колена, затем перенес несколько операций. Из-за недуга исполнитель перестал выходить в свет, долгое время он восстанавливался в своем загородном доме.

В 2020 году композитора экстренно госпитализировали. Ему провели операцию на колене.

В 2021 году певец сообщил, что перенес тяжелую операцию по замене искусственного сустава в Вене. При этом он не смог победить болезнь до конца.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Антонов

Как Антонов смог похудеть

Юрий Антонов рассказывал, что смог сбросить вес благодаря меню, состоящему из овощей и фруктов. Артист объяснял, что такая диета потребовалась ему, чтобы снизить нагрузку на суставы и в целом чувствовать себя лучше.

«Я просто, как вам сказать, на голодном пайке начал сидеть. Только начал еще. Фрукты, овощи. Овощи на рынке покупаю. Когда молодой человек, он не думает о старости, о молодости. Он выпивает, хорошо закусывает. Все это потом отрыгнется, просто отрыгнется», — говорил Антонов Пятому каналу.

Что Антонов говорил об уехавших артистах

По мнению Юрия Антонова, уехавших из России после начала спецоперации артистов не стоит обсуждать.

«Это их право: уехали — и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным», — говорил певец.

Чем сейчас занимается Антонов

В 2023 году Юрий Антонов появился на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Также он принял участие в шоу «Дуэты», где выступил вместе с заслуженной артисткой РФ Алсу.

Музыкант живет в собственном доме в Подмосковье вместе с 40 кошками, 17 собаками, 20 белками, утками, гусями, петухом, павлинами, фазанами и декоративными рыбками.

«Коты кушают лучше нас. В месяц, я думаю, тысяч 40–50, даже побольше. Это только корма! Я покупаю много пшеницы, кукурузу, у меня же там зоопарк целый!» — признавался исполнитель.

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