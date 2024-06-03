Новый «Аншлаг», Задорнов, «Судьба человека»: куда пропала Регина Дубовицкая

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Регина Дубовицкая

Руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая намерена вернуться в эфир с новыми выпусками юмористической программы. Что известно о планах и жизни телеведущей, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Регина Дубовицкая

Регина Дубовицкая родилась 31 декабря 1943 года в Шадринске Курганской области, окончила Пятигорский институт иностранных языков. Ее творческая карьера началась с работы на радио. В конце 60-х она устроилась в редакцию Всесоюзного радио, затем работала редактором программы «Доброе утро».

В 1987 году Дубовицкая создала передачу «Аншлаг», в которой собрала десятки лучших советских юмористов. В этом театре юмора в различные годы появлялись Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова, Юрий Гальцев.

Телеведущая находится в браке с доктор физико-математических наук Юрием Айвазяном. У пары есть взрослая дочь Илона.

Что Дубовицкая рассказала о поцелуе с Задорновым

Регина Дубовицкая в программе «Судьба человека» прокомментировала историю с поцелуем с сатириком Михаилом Задорновым, про которую он писал в одной из своих книг. По словам юмориста, его с телеведущей связывали сильные романтические чувства, а их поцелуй случился в телефонной будке. Однако руководитель «Аншлага» утверждает, что ситуация была приукрашена.

«К этой телефонной будке подбежал маленький, совсем маленький котенок, и я этого котенка взяла. Вот это было на самом деле. А все остальное — это уже кто-то придумал. Задорнов... Вот жалко, конечно, что он так рано ушел из жизни», — поделилась она.

Что Регина Дубовицкая говорила о Галкине

Регина Дубовицкая в 2020 году раскритиковала политическую тематику в номерах комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По мнению телеведущий политическая сатира может рассмешить зал, но быстро теряет свою актуальность.

«Сразу скажу: я очень не люблю политическую сатиру. Это из практических соображений. Потому что сегодня над этим номером с такой политической сатирой смеется зал, а завтра ситуация в стране поменяется и этот номер уже никому не будет интересен», — сказала Дубовицкая «Собеседнику».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global look Press Регина Дубовицкая

Отъезд Максима Галкина вместе с супругой Аллой Пугачевой за границу после начала СВО Регина Дубовицкая не комментировала, а также растерялась, когда журналисты поинтересовались ее отношением к возможной конфискации замка четы в деревне Грязь.

«Я пока никак не отношусь, потому что никакой официальной информации на этот счет не слышала. Когда услышу, буду как-то относиться. Сейчас даже не знаю, что сказать», — заявила она порталу Prozvezd.

Чем сейчас занимается Регина Дубовицкая

После начала спецоперации в 2022 году многие развлекательные передачи ушли из эфирной сетки федеральных каналов, в том числе и «Аншлаг». В этот период телеведущая перестала появляться на публике, однако в феврале 2024 года Регина Дубовицкая приняла участие в программе «Судьба человека» и сообщила, что планирует вернуться в эфир с обновленным юмористическим шоу.

«Вот у меня новая программа должна выйти. Главный герой — Михаил Задорнов. Потому что у нас очень много материала о нем, которого ни у кого нет. Потому что я много его записывала, снимала», — рассказала она.

Также Регина Дубовицкая заявила, что находится в поиске молодых талантов для своей юмористической программы.

«Собираемся в этом году конкурс сделать, чтобы все-таки набрать новую команду из молодых», — добавила она.

В мае 2024 года Регина Дубовицкая появилась на телевидении с программой «Аншлаг и Компания».

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