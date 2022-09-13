Критик Шнейдеров — об «Эмми»: «Два фильма — протестные. Это симптоматично» Российские критики оценили картины — победители в премии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Фото: Jae C. Hong/ТАСС

Съемочная группа сериала «Тед Лассо», получившая премию за лучший комедийный сериал

Российские критики оценили результаты международной премии «Эмми», которую называют телевизионным аналогом ведущей американской кинопремии «Оскар». Церемония награждения «Эмми» состоялась накануне в Лос-Анджелесе.

Российского зрителя теперь не должны волновать зарубежные сериалы и западные премии? Или все-таки лучше следить за американской культурной повесткой? Чем уникальна и «симптоматична» «Эмми-2022», разбирался NEWS.ru.

Телекритик Александр Горбунов: у американского кино много поклонников в России, это не зависит от политических реалий

По мнению телевизионного критика Александра Горбунова, сложно запретить российскому зрителю, тем более в Москве и Санкт-Петербурге, смотреть полюбившиеся им зарубежные сериалы. Даже несмотря на то, что многие интернет-платформы, на которых демонстрировались новинки зарубежного кино, из России официально ушли, но, например, на «Медиатеке» можно найти многие киноновинки.

И продолжение «Игры престолов» там выходит. И «Дом дракона». И прочие премьеры. Все равно любители зарубежного контента никуда не исчезли и смотрят вне зависимости от политических реалий, — отметил критик.

И за зарубежными премиями многие в том числе следят, говорит Александр Горбунов. Тем более что в нынешнем году практически не осталось отечественных светских аналогичных церемоний. Премия ТЭФИ, которой награждают телевизионных деятелей, перенесена на следующий год. Неизвестно, будет ли вручать свои награды АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), они также на данный момент отказались проводить какие-либо торжественно-наградительные церемонии в этом году, говорит эксперт.

Александр Горбунов отметил положительную функцию творческих фестивалей, которая, по его мнению, заключается в «маяках».

Всегда встречаются крайне интересные работы среди лауреатов, на которые следует обратить внимание. Но о которых мы — зритель — ранее не знали или не обратили внимание, а теперь узнали и обязательно ознакомимся, — пояснил Александр Горбунов.

Фото: Danny Moloshok/ТАСС Актриса Джулия Гарнер, получившая премию за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале «Озарк»

Давид Шнейдеров: надо активнее, чем когда-либо, двигать наше кино на Запад

Режиссер, педагог, член Евразийской академии телевидения и радио Давид Шнейдеров в шутливой форме заметил, что «можно, конечно, не обращать внимания ни на «Эмми», ни на «Оскар». Вариться в собственном соку и постепенно превращаться в «нигерийское кино», которое подходит «только для внутреннего потребления». А вот если мы хотим быть в курсе мирового кинопроцесса и принимать в нем участие, то не следует поддаваться на провокационные мнения.

Мы не должны реагировать на странные заявления разных людей, предлагающих России отказаться от участия в премии «Оскар» и во всех остальных зарубежных разом. Я считаю, что, наоборот, российские кинематографисты должны активизироваться как никогда, — высказал в интервью NEWS.ru Давид Шнейдеров свою точку зрения.

По его мнению, российские кинематографисты должны максимально активно продвигать свою продукцию — кинофильмы, сериалы — на международные фестивали («на которые берут русское кино, снятое не на деньги государства»); выдвигать на международные награды в номинации «Лучший иностранный фильм» и так далее. Чтобы был диалог с западным зрителем. А политика здесь вообще ни при чем.

Эксперт также обратил внимание читателей NEWS.ru на тот факт, что в нынешнем году лауреатами «Эмми» стали сериалы «Наследники» и «Игра в кальмара».

В «Наследниках» все герои — белые. Нет ни одного персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Снято против канонов Голливуда. И это показательно, — отметил Давид Шнейдеров.

Оба сериала критик определил как «протестные»: против существующего буржуазного порядка, также против конформизма и против жестокости. По мнению эксперта, «это весьма симптоматично». Так как кино — это зеркало общественных настроений, есть о чем задуматься.

Драма «Наследники» — о борьбе за власть наследников влиятельного медийного магната — была признана лучшим драматическим сериалом согласно версии жюри «Эмми». Также «Наследники» победили в номинации за лучший сценарий. Лучшим комедийным сериалом назван «Тед Лассо» — о тренере, которого пригласили из США в Англию возглавить небольшой футбольный клуб. Лучшим мини-сериалом назван «Белый лотос», повествующий о жизни персонала и гостей отеля на Гавайях. Лучшим актером драматического сериала стал Ли Джон Джэ, сыгравший в «Игре в кальмара». В номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» победила Зендея — исполнительница главной роли в «Эйфории». Лучшим актером в комедийном сериале стал Джейсон Судейкис («Тед Лассо»). «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт («Хитрости»).