Российские критики оценили результаты международной премии «Эмми», которую называют телевизионным аналогом ведущей американской кинопремии «Оскар». Церемония награждения «Эмми» состоялась накануне в Лос-Анджелесе.
Российского зрителя теперь не должны волновать зарубежные сериалы и западные премии? Или все-таки лучше следить за американской культурной повесткой? Чем уникальна и «симптоматична» «Эмми-2022», разбирался NEWS.ru.
Телекритик Александр Горбунов: у американского кино много поклонников в России, это не зависит от политических реалий
По мнению телевизионного критика Александра Горбунова, сложно запретить российскому зрителю, тем более в Москве и Санкт-Петербурге, смотреть полюбившиеся им зарубежные сериалы. Даже несмотря на то, что многие интернет-платформы, на которых демонстрировались новинки зарубежного кино, из России официально ушли, но, например, на «Медиатеке» можно найти многие киноновинки.
И продолжение «Игры престолов» там выходит. И «Дом дракона». И прочие премьеры. Все равно любители зарубежного контента никуда не исчезли и смотрят вне зависимости от политических реалий, — отметил критик.
И за зарубежными премиями многие в том числе следят, говорит Александр Горбунов. Тем более что в нынешнем году практически не осталось отечественных светских аналогичных церемоний. Премия ТЭФИ, которой награждают телевизионных деятелей, перенесена на следующий год. Неизвестно, будет ли вручать свои награды АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), они также на данный момент отказались проводить какие-либо торжественно-наградительные церемонии в этом году, говорит эксперт.
Александр Горбунов отметил положительную функцию творческих фестивалей, которая, по его мнению, заключается в «маяках».
Всегда встречаются крайне интересные работы среди лауреатов, на которые следует обратить внимание. Но о которых мы — зритель — ранее не знали или не обратили внимание, а теперь узнали и обязательно ознакомимся, — пояснил Александр Горбунов.
Давид Шнейдеров: надо активнее, чем когда-либо, двигать наше кино на Запад
Режиссер, педагог, член Евразийской академии телевидения и радио Давид Шнейдеров в шутливой форме заметил, что «можно, конечно, не обращать внимания ни на «Эмми», ни на «Оскар». Вариться в собственном соку и постепенно превращаться в «нигерийское кино», которое подходит «только для внутреннего потребления». А вот если мы хотим быть в курсе мирового кинопроцесса и принимать в нем участие, то не следует поддаваться на провокационные мнения.
Мы не должны реагировать на странные заявления разных людей, предлагающих России отказаться от участия в премии «Оскар» и во всех остальных зарубежных разом. Я считаю, что, наоборот, российские кинематографисты должны активизироваться как никогда, — высказал в интервью NEWS.ru Давид Шнейдеров свою точку зрения.
По его мнению, российские кинематографисты должны максимально активно продвигать свою продукцию — кинофильмы, сериалы — на международные фестивали («на которые берут русское кино, снятое не на деньги государства»); выдвигать на международные награды в номинации «Лучший иностранный фильм» и так далее. Чтобы был диалог с западным зрителем. А политика здесь вообще ни при чем.
Эксперт также обратил внимание читателей NEWS.ru на тот факт, что в нынешнем году лауреатами «Эмми» стали сериалы «Наследники» и «Игра в кальмара».
В «Наследниках» все герои — белые. Нет ни одного персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Снято против канонов Голливуда. И это показательно, — отметил Давид Шнейдеров.
Оба сериала критик определил как «протестные»: против существующего буржуазного порядка, также против конформизма и против жестокости. По мнению эксперта, «это весьма симптоматично». Так как кино — это зеркало общественных настроений, есть о чем задуматься.
Драма «Наследники» — о борьбе за власть наследников влиятельного медийного магната — была признана лучшим драматическим сериалом согласно версии жюри «Эмми». Также «Наследники» победили в номинации за лучший сценарий. Лучшим комедийным сериалом назван «Тед Лассо» — о тренере, которого пригласили из США в Англию возглавить небольшой футбольный клуб. Лучшим мини-сериалом назван «Белый лотос», повествующий о жизни персонала и гостей отеля на Гавайях. Лучшим актером драматического сериала стал Ли Джон Джэ, сыгравший в «Игре в кальмара». В номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» победила Зендея — исполнительница главной роли в «Эйфории». Лучшим актером в комедийном сериале стал Джейсон Судейкис («Тед Лассо»). «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт («Хитрости»).