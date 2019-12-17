https://static.news.ru/photo/38fe6232-20d2-11ea-abf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicole Kubelka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Кристофер Ллойд предложил устроить встречу персонажам Дока Брауна и Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» и Рику и Морти из одноимённого сериала.

По словам Ллойда, четвёртого фильма о Доке и Марти уже не случится, но кроссовер сюжетов он может представить, сообщает Comic Book.

Где-то в другом времени или в другом космическом измерении, — уточнил артист.

Актёр заявил, что смотрел сериал и ему очень нравится юмор и герои шоу, и он бы хотел увидеть, как Марти, Док, Морти и Рик сели бы вместе «поесть бургеров».

Как писал NEWS.ru, «Рик и Морти» получит спин-офф после четвёртого сезона. Он будет посвящён Саммер, сестре главного героя по имени Морти.