Американский актёр Кристофер Ллойд предложил устроить встречу персонажам Дока Брауна и Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» и Рику и Морти из одноимённого сериала.
По словам Ллойда, четвёртого фильма о Доке и Марти уже не случится, но кроссовер сюжетов он может представить,
Где-то в другом времени или в другом космическом измерении, — уточнил артист.
Актёр заявил, что смотрел сериал и ему очень нравится юмор и герои шоу, и он бы хотел увидеть, как Марти, Док, Морти и Рик сели бы вместе «поесть бургеров».
Как писал NEWS.ru, «Рик и Морти» получит спин-офф после четвёртого сезона. Он будет посвящён Саммер, сестре главного героя по имени Морти.
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