Кристофер Ллойд сыграл в мультсериале «Рик и Морти»

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Коллега Ирины Купченко рассказал, почему актриса сильно обиделась на ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова и не соглашается прийти на его программу даже за солидный гонорар. Причину обиды Купченко на Корчевникова он сообщил в беседе с NEWS.ru.

Коллега Ирины Купченко рассказал, почему актриса сильно обиделась на ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова и не соглашается прийти на его программу даже за солидный гонорар. Причину обиды Купченко на...