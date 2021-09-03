16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Кристофер Ллойд сыграл в мультсериале «Рик и Морти»

00:48, 04 сентября 2021
Кристофер Ллойд сыграл в мультсериале «Рик и Морти» Фото: RickandMorty/facebook.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Телеканал Adult swim опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик перед выпуском двух финальных серий 4-го сезона «Рика и Морти». В коротком ролике роль Рика исполнил Кристофер Ллойд.

Знаменитый актёр, известный по кинотрилогии «Назад в будущее», произносит лишь одну реплику: «Морти, мы дома».

К сожалению, телеканал не уточнил, будет ли Ллойд принимать участие в проекте в каком-либо виде. При этом твит подписан фразой «C-132» — это кодовое название одной из параллельных вселенных в «Рике и Морти», а именно мира, в котором обитали Рик и Морти из первых номеров комикса по франшизе, который они покинули.

Известно, что две последние серии сезона объединят. Финал 4-го сезона выйдет 5 сентября.

Ранее звукорежиссёр новой киноадаптации «Дюны» Тео Грин рассказал, как создавался саунд-дизайн нового фильма. Секретами он поделился в интервью Vanity Fair. Например, был использован звук настоящего стрелкового оружия.

Он также поделился интересными деталями общения с режиссёром картины Дени Вильнёвом. В ходе поиска нужных звуковых эффектов Вильнёв отвергал все предложения, когда же, по словам Грина, при работе со звуком синтезатор звукорежиссёра не справился с басами и начал щёлкать, именно этот звук и выбрал режиссёр для фильма.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео