Крид отправит «голосовые» всем, кто послушает его новый диск во «ВКонтакте»

Российский певец Егор Крид пообщается с поклонниками в мессенджере «ВКонтакте» в честь выхода нового рэп-диска PUSSY BOY. Премьера альбома состоится 16 июля 2021-го. В этот же день артист отправит голосовые СМС юзерам, прослушавшим свежие треки, а также расскажет больше об их записи. Сообщения можно получить в течение недели до 23 июля, рассказал в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте».

PUSSY BOY — четвёртый студийный альбом в карьере Егора Крида и его вторая работа на лейбле Warner Music Russia. В сборник вошли 10 композиций. Половина из них создана вместе с другими звёздами: OG Buda, MAYOT, blago white, Гуф, SODA LUV.

Накануне «ВКонтакте» расширила сервис «Питомцы». В него добавлена возможность помогать животным деньгами. Теперь, используя сервис, можно не только заботиться о своих любимцах, но и жертвовать средства в благотворительные фонды.

Через сервис можно помогать бездомным и диким животным, нуждающимся в поддержке. Отправить пожертвование через VK Pay можно одной из благотворительных организаций: WWF России, благотворительному фонду помощи бездомным животным «Ника», центру реабилитации животных «Верность», а также фондам «Рука помощи бездомным животным» и «РЭЙ».

Ранее сообщалось, что летом прошлого года «ВКонтакте» запустила платформу для монетизации контента в сообществах VK Donut. Всего за несколько месяцев платформа нашла своего клиента — к ней подключились тысячи авторов, которые к концу 2020 года получили с её помощью более 25 млн рублей.