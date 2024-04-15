«Гениальный пиарщик»: Пригожин объяснил феномен Пугачевой на эстраде Продюсер Пригожин назвал Пугачеву гениальным пиарщиком и маркетологом

Фото: Николай Малышев/ТАСС

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева является гениальным пиарщиком и маркетологом, она всегда умела выбирать репертуар и знала, как общаться с аудиторией, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Пугачева выпускала композиции от первого лица, и они всегда были адресными. Более того, Пригожин отметил, что Пугачева оказывалась в нужный момент в нужное время.

Она гениальный пиарщик и маркетолог. Тут ничего не скажешь. Она совершенно точно красиво существовала, умела выбирать репертуар, знала как общаться с аудиторией. У нее все песни от первого лица, всегда выступала адресно. В определенные периоды времени всегда оказывалась в нужном месте в нужное время. Это определило ее прошлое, настоящее. Про будущее не знаю, — считает Пригожин.

Ранее сообщалось, что Пугачева планирует организовать банкет на Кипре в честь своего 75-го дня рождения 15 апреля. По информации СМИ, на мероприятии будут присутствовать не менее 160 человек. Кого именно пригласили на вечеринку, пока неизвестно. Предположительно, среди гостей будет лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что своими последними действиями, высказываниями и контактами Алла Пугачева сделала все, чтобы перечеркнуть достижения на советской и российской эстраде.