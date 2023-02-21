KP.RU: Заворотнюк выписали из онкологической больницы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня», актриса Анастасия Заворотнюк вернулась из онкологической клиники домой, сообщает KP.RU со ссылкой на источник. По его словам, врачи выписали артистку, из клиники ее забрал муж, фигурист Петр Чернышов. Подробности о ее состоянии здоровья не приводятся.

Ее выписали. Заворотнюк забрал домой муж Петр Чернышев, — сказал собеседник KP.RU.

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов отметил, что Заворотнюк пытается бороться с онкологическим заболеванием около четырех лет, и этот факт уже вызывает восхищение. По его словам, более 80% пациентов с глиобластомой не проживают и двух лет с момента ее обнаружения. Врач подчеркнул, что Заворотнюк могут полностью вылечить при удачном проведении лучевой терапии.

В августе 2022 года портал ProZvezd сообщал о критическом состоянии Заворотнюк, которой якобы перестали помогать лекарства. Издание подхватило слова журналиста Алексея Еремина, который утверждает, что получил инсайдерскую информацию о состоянии актрисы.

Слухи косвенно подтверждались тем, что муж актрисы Петр Чернышев впервые за карьеру отменил свои гастроли и лишился огромных денег. К тому же дочь актрисы Анна жаловалась ранее на проблемы с покупкой нужных лекарств, возникших из-за санкций.