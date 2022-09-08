Козловский, Исакова, Паулина, Корешков: кто еще в новом сезоне на ИВИ?

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певец и блогер Ваня Дмитриенко

В павильонах Центра современного искусства «Винзавод» стриминговый сервис ИВИ (ранее известный как ivi) рассказал, чем будет удивлять зрителей в новом сезоне. Во-первых, серией мистических и детективных триллеров собственного производства с Александром Кузнецовым, Стасей Милославской, Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой. А во-вторых, новым названием. Теперь у кинотеатра появилось обновлённое русскоязычное лого.

Первыми познакомиться с оригинальным контентом и ожидаемыми премьерами пришли Стася Милославская, Сергей Бурунов, Агата Муцениеце, Юлия Паршута, Марк Тишман, Александра Савельева, Вера Кинчева, Анна Чурина, Юлия Топольницкая, Лукерья Ильяшенко и другие светские персоны.

Гостям вечера представили проекты собственного производства, а также эксклюзивные новинки, которые ждут пользователей ИВИ в начавшемся сезоне. Онлайн-сервис делает акцент на большое разнообразие контента: фильмы, сериалы и шоу самых разных жанров, которые были разработаны с учетом особенностей конкретной аудитории.

Этой осенью зрители увидят сразу несколько оригинальных проектов ИВИ: криминальную драму «Химера» с Александром Кузнецовым, Егором Корешковым и Лукерьей Ильяшенко, мистический триллер «Пансион» со Стасей Милославской и Викторией Толстогановой, детективный триллер «Замерзшие» с Леной Трониной и Артемом Быстровым и мистический сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой в главных ролях.