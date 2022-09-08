В павильонах Центра современного искусства «Винзавод» стриминговый сервис ИВИ (ранее известный как ivi) рассказал, чем будет удивлять зрителей в новом сезоне. Во-первых, серией мистических и детективных триллеров собственного производства с Александром Кузнецовым, Стасей Милославской, Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой. А во-вторых, новым названием. Теперь у кинотеатра появилось обновлённое русскоязычное лого.

Первыми познакомиться с оригинальным контентом и ожидаемыми премьерами пришли Стася Милославская, Сергей Бурунов, Агата Муцениеце, Юлия Паршута, Марк Тишман, Александра Савельева, Вера Кинчева, Анна Чурина, Юлия Топольницкая, Лукерья Ильяшенко и другие светские персоны.

Гостям вечера представили проекты собственного производства, а также эксклюзивные новинки, которые ждут пользователей ИВИ в начавшемся сезоне. Онлайн-сервис делает акцент на большое разнообразие контента: фильмы, сериалы и шоу самых разных жанров, которые были разработаны с учетом особенностей конкретной аудитории.

Этой осенью зрители увидят сразу несколько оригинальных проектов ИВИ: криминальную драму «Химера» с Александром Кузнецовым, Егором Корешковым и Лукерьей Ильяшенко, мистический триллер «Пансион» со Стасей Милославской и Викторией Толстогановой, детективный триллер «Замерзшие» с Леной Трониной и Артемом Быстровым и мистический сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой в главных ролях.

 

Актриса Изабель Эйдлен

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Изабель Эйдлен

Гости на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра ИВИ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Гости на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра ИВИ

Актриса Юлия Топольницкая

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Юлия Топольницкая

Актер Евгений Бороденко

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актер Евгений Бороденко

Актриса Анна Чурина

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Анна Чурина

Писатель Александр Цыпкин

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Писатель Александр Цыпкин

Актриса Арина Рудикова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Арина Рудикова

Режиссер Артем Михалков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Режиссер Артем Михалков

Певец Марк Тишман

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певец Марк Тишман

Актриса Александра Киселева

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Александра Киселева

Гости на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра ИВИ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Гости на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра ИВИ

Вадим Галыгин (слева)

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вадим Галыгин (слева)

Актер Сергей Бурунов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актер Сергей Бурунов

Актриса Юлия Паршута

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актриса Юлия Паршута

Актриса Наталья Земцова

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актриса Наталья Земцова