«Кожа болтается на костях»: появились фото актрисы Островской перед смертью Малахов показал кадры последних дней жизни советской актрисы Островской

Фото: Кавашкин Борис/ТАСС

Виктория Островская

Советская актриса Виктория Островская, которая сыграла роль проститутки в фильме «Бриллиантовая рука», умирала в квартире в ужасных условиях, заявил телеведущий Андрей Малахов в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1». Во время программы также показали кадры последних дней жизни артистки, которая скончалась 14 февраля.

Как подчеркнул Малахов, по информации соседей и близких подруг, Островская жила одна в квартире с двумя кошками, которые стали для нее самыми близкими членами семьи. При этом единственный сын актрисы, по словам родных, отказался от матери.

Посмотри на мои ручки, одни жилы. У меня раньше мышцы тут были. Я ведь не ем ничего. Две чайные ложки — больше не могу, потому что побегу в туалет и там все. Кожа болтается на костях, — заявила Островская на одном из последних видео.

Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что долгие годы дружил с Островской. По его словам, он знал о проблемах артистки и пытался ей помочь, но она не хотела ничего слышать об этом. Он уточнил, что актриса материально поддерживала внука и выделяла ему деньги из маленькой пенсии, но молодой человек не заботился о ней и несколько раз ее обворовывал.

Островская скончалась 14 февраля на 86-м году жизни. По словам Малахова, у актрисы сложилась очень драматичная судьба. Много лет назад ассистент режиссера Леонида Гайдая заметил ее на улице, после чего Островская попала на съемки «Бриллиантовой руки», даже не проходя пробы. Также ей досталась эпизодическая роль в фильме «Старый знакомый», однако затем ее карьере пришел конец.