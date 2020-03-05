https://static.news.ru/photo/bf0e9e38-5ee8-11ea-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney/Global Look Press

Наряд Тарранта Цилиндра из фильма «Алиса в стране чудес» американского режиссёра Тима Бёртона покажут в лондонском музее. Персонажа в картине сыграл американец Джонни Депп.

Выставка, получившая название Alice: Curiouser and Curiouser, будет проходить в галерее V&A с 27 июня по 10 января 2020 года, сообщает Evening Standard. Также в экспозицию войдут редкие концепт-арты из версии картины 1951 года.

Вместе с костюмом Деппа посетители выставки увидят наряд самой Алисы из картины Бёртона. Персонажа сыграла австралийка Миа Васиковска. Наряды актёров создала оскароносный дизайнер Колин Этвуд.

Как писал NEWS.ru, Джонни Депп может исполнить роль Джокера в новой трилогии фильмов о Бэтмене. Его кандидатуру рассматривает режиссёр Мэтт Ривз.