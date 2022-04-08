«Корона с дырами»: Лоза оценил мировую культуру после запрета Чайковского

Юрий Лоза сравнил запрет русских классиков Чайковского и Достоевского на Западе с короной без бриллиантов. По его словам, произведения композитора и писателя являются бриллиантами мировой культуры, пишет «АиФ».

И если их из этой короны удалить, они так и останутся бриллиантами, а корона, в которой будут зиять эти дыры, будет незаконченной подделкой. Мне кажется, очень красивое сравнение, — привёл музыкант аллегорию с запретом шедевров мировой культуры.

Юрий Лоза считает, что западные «партнёры» делают «несусветные глупости», ставя невозможные запреты.

Ну, как можно запретить Чайковского? В мировой музыке он — один из этих бриллиантов. Не будете вы и ваши дети слушать и смотреть балет «Щелкунчик», кому от этого будет хуже? Чайковскому? Он всё равно останется великим композитором. Уберёте «Лебединое озеро» из репертуара и сделаете плохо россиянам? Россияне-то как раз слушают и «Лебединое озеро», и «Щелкунчика», — рассуждает бард.

И такая «кастрация» мировой культуры, уверен музыкант, приводит к тому, что европейцы сами себя лишают удовольствия. Как пример — роман «Преступление и наказание», который давно стал шедевром мировой культуры. По нему снято огромное количество фильмов во всём мире.

Почему они убирают наших классиков? Существование Достоевского и Чайковского рушит их общую концепцию, которую сейчас пытаются навязать всему миру американцы, что русские — дураки и варвары. Дураки и варвары не могут написать «Преступление и наказание» и «Щелкунчика». Получается, русские никакие не дураки и не варвары, — заключил музыкант.

Ранее сообщалось, что запрет лекций о Достоевском в итальянском университете, концерт Чайковского, от проведения которого отказался оркестр Уэльса, и даже Тургеневский дуб, исключённый из международного конкурса «Дерево года», стали жертвами геополитики.