Королева Британии отреагировала на рождение дочери принца Гарри и Меган

Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на рождение 11-й правнучки. В пятницу девочку родила Меган Маркл, супруга принца Гарри. Королевскую семью известие обрадовало, передаёт Reuters.
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Дочка Меган и Гарри получила имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Имя отсылается к прабабушке девочки, чьё семейное прозвище — Лилибет. Что касается второго имени, оно было выбрано в честь покойной матери принцев Гарри и Уильяма, принцессы Дианы.
Малышка родилась в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии 4 июня, в 11:40 утра по местному времени. Принц Гарри поддерживал супругу, присутствуя на родах. При рождении девочка весила около 3,5 килограмма. В настоящий момент вся семья выписана из больницы. Меган и новорождённая девочка находятся в полном здравии.
Ранее сообщалось, что Маркл уволила ночную няню их первого ребёнка Арчи после серьёзного инцидента. Королевская пара решила после этого никогда не нанимать сиделку на ночь.