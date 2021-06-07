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Королева Британии отреагировала на рождение дочери принца Гарри и Меган

10:24, 07 июня 2021
Елизавета II Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на рождение 11-й правнучки. В пятницу девочку родила Меган Маркл, супруга принца Гарри. Королевскую семью известие обрадовало, передаёт Reuters.

Поздравить герцога и герцогиню Сассекских, кроме королевы, решили принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой и брат Гарри герцог Кембриджский Уильям и его жена Кейт Миддлтон, с которыми у Гарри и Меган сейчас напряжённые отношения. В заявлении сказано, что семья была проинформирована о рождении девочки «и очень этому рада».

Дочка Меган и Гарри получила имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Имя отсылается к прабабушке девочки, чьё семейное прозвище — Лилибет. Что касается второго имени, оно было выбрано в честь покойной матери принцев Гарри и Уильяма, принцессы Дианы.

Малышка родилась в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии 4 июня, в 11:40 утра по местному времени. Принц Гарри поддерживал супругу, присутствуя на родах. При рождении девочка весила около 3,5 килограмма. В настоящий момент вся семья выписана из больницы. Меган и новорождённая девочка находятся в полном здравии.

Ранее сообщалось, что Маркл уволила ночную няню их первого ребёнка Арчи после серьёзного инцидента. Королевская пара решила после этого никогда не нанимать сиделку на ночь.

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