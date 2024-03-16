Корниенко рассказала, как Ширвиндт принес в общежитие блохастого котенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нина Корниенко (в центре)

Заслуженная артистка России Нина Корниенко рассказала историю, как однажды актер Александр Ширвиндт принес в общежитие блохастого котенка, передает корреспондент NEWS.ru со встречи артистов Московского академического театра сатиры со СМИ. По ее словам, это случилось в период, когда они только начали работать в театре и жили в нищете.

Я не буду говорить, какой он замечательный артист, режиссер и друг, я просто вспомню небольшой эпизод из нашей жизни. Мы жили в общежитии, только-только пришли в театр (Театр сатиры. — NEWS.ru). Нищета была, конечно. И вот однажды приходит Александр Анатольевич [Ширвиндт], осень, у него вот такая [большая] коробка яблок и котенок. И говорит: «Вот вам Лужка, берегите ее». И эта Лужка с нами жила, натаскала нам блох, — рассказала Корниенко.

Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Он скончался в больнице в возрасте 89 лет. Предварительной причиной смерти актера и режиссера стали проблемы с сердцем. Сегодня с утра к портрету Ширвиндта на центральном входе Театра сатиры, президентом которого он был с ноября 2021 года, поклонники несут живые цветы. В основном к фото возлагают алые гвоздики или белые и красные розы.

Президент России Владимир Путин ранее направил родным и близким Ширвиндта телеграмму с соболезнованиями. Глава государства отметил, что президент Театра сатиры посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, а также был доброжелателен к ученикам и коллегам. Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино.