Корчевников подхватил коронавирус

https://static.news.ru/photo/6aef0072-7b8f-11ea-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников заразился коронавирусом и находится на домашнем лечении. Первый анализ телеведущего дал положительный результат, сейчас он ожидает второго.

Несколько дней назад Корчевников приехал на съёмки с больным видом, чем не на шутку встревожил коллег. Во время записи программы ему позвонили и сообщили диагноз, сообщает интернет-канал Baza. Телеведущий сразу предупредил коллег о своём заболевании и покинул площадку.

Домой к нему приезжала скорая, но, видимо, оснований для госпитализации генерального продюсера телеканала «Спас» врачи не нашли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский телеведущий Борис Корчевников рассказал, что перенёс трепанацию черепа. По его словам, в первые дни после операции «что-то тебе открывается».