Конферансье Утёсова и Кобзона умер в санатории в Пушкино

https://static.news.ru/photo/1f4d1e02-fd11-11ea-b021-fa163e074e61_660.jpg Арнольд Гумницкий Фото: Кадры из эстрадной программы "Народные кумиры советской эстрады"/Youtube

Конферансье Арнольд Гумницкий, представлявший в своё время Леонида Утёсова и Иосифа Кобзона, умер в Московской области. Артист скончался в санатории в подмосковном Пушкино.

Причины смерти не сообщаются, передаёт РЕН ТВ. Гумницкий родился 22 апреля 1939 года в Москве. Свою карьеру начинал на манеже цирка. Учился в ГУЦИ на отделении клоунады и музыкальной эксцентрики. В 1960 году перешёл на эстраду.

Гумницкий является заслуженным артистом России, он исполнял фельетоны, юморески, пародии и куплеты. Артист создал ряд театрализованных программ как режиссёр, в частности, памяти Юрия Никулина «Великий Гражданин Всея Руси Клоун».

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