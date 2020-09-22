Конферансье Утёсова и Кобзона умер в санатории в Пушкино

Конферансье Арнольд Гумницкий, представлявший в своё время Леонида Утёсова и Иосифа Кобзона, умер в Московской области. Артист скончался в санатории в подмосковном Пушкино.
Причины смерти не сообщаются,
Гумницкий является заслуженным артистом России, он исполнял фельетоны, юморески, пародии и куплеты. Артист создал ряд театрализованных программ как режиссёр, в частности, памяти Юрия Никулина «Великий Гражданин Всея Руси Клоун».
Ранее NEWS.ru сообщал, что художник и иллюстратор Рон Кобб, придумавший дизайн машины времени DeLorean в «Назад в будущее», умер в Сиднее. Дизайнер умер в день своего рождения — 21 сентября.
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