Кончита Вурст поддержала украинских военных и посвятила им песню

Фото: IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press

Кончита Вурст

Австрийский певец нетрадиционной сексуальной ориентации и победитель Евровидения-2014 Кончита Вурст исполнил собственную композицию Striving Together («Боремся вместе»), посвященную бойцам украинского нацполка «Азов», сообщает Telegram-канал Shot.

В своей композиции эксцентричная «женщина с бородой» обращается к членам украинского нацбатальона и называет их «своими собратьями».

Выступление прошло в рамках телемарафона Embrace Ukraine, который был посвящен теме предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Помимо Кончиты на концерте выступили победители Евровидения-2022 от Украины Kalush Orchestra и певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка.

Ранее Данилко раскритиковал российских тележурналистов Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву. По словам артиста, они незаслуженно оскорбили его в своих передачах и теперь ему приносит «искреннее удовольствие оскорблять их».