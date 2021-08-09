Комик Мирзализаде получил 10 суток ареста за шутку о русских

Комик Идрак Мирзализаде получил 10 суток ареста за шутку о русских по административному делу о разжигании вражды, передаёт РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Решением Таганского районного суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — отмечается в документе надзорного ведомства.

В ходе заседания юморист подчеркнул, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но вины в разжигании вражды не признаёт. Поддержать коллегу по цеху к зданию инстанции пришли почти 20 других юмористов. Они уверены, что его высказывание было «хорошим», если прослушать его полностью, а не только появившийся в Сети фрагмент.

В конце июля представители закона усмотрели в монологе комика Идрака Мирзализаде про русских и фекалии «признаки унижения представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку», и вручили повестку в прокуратуру из-за подозрений в разжигании вражды либо ненависти и унижении человеческого достоинства.