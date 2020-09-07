Комедию Гоголя «Ревизор» издали в виде чата

https://static.news.ru/photo/d3a93e94-f122-11ea-839a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Татьяна Славинская-Пузыревич/facebook.com

Белорусское издательство Maxim Chpenkov опубликовала комедию «Ревизор» русского писателя Николая Гоголя в виде чата. Книга уже появилась в продаже.

О выходе произведения в новом издании сообщила сотрудница минского книжного магазина «Сундучок детских книг» Татьяна Славинская-Пузыревич. По её словам книга может быть интересна школьникам, учителям, ценителям дизайна, коллекционерам, актёрам и режиссёрам. Кроме того, она подходит для людей с дислексией.

В комедии 1836 года текст приводится без сокращений, но в ней есть толкование устаревших слов. Кроме того, в книге содержатся письма самого Николая Гоголя о произведении, его рекомендации актёрам, планирующим играть в постановках, а также тесты и задания.

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