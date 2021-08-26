Команда сериала для Netflix «испортила» историческое здание в Обнинске

Съёмочная группа сериала для Netflix «портит» историческое здание в Обнинске, передаёт Telegram-канал Mash. Речь идёт о команде проекта «Анна К.» по мотивам романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Были сняты старинные рамы, оштукатурены двери, вскрыт паркет, а также покрашен фасад.

Шоуранеры выбрали для съёмок усадьбу Турлики. Режиссёры обратились к администрации города Обнинска и попросили разрешения поснимать там сцены дворянского быта. Администрация города оказалась не против, а вот представителям Калужского отделения общества охраны культурного наследия изменения в историческом здании не понравились.

По данным СМИ, помимо изменений внутри здания, команда также посадила что-то на пену и забетонировала это. По закону всё это без согласования проекта с ответственными ведомствами нельзя. Мэрия Обнинска на претензии краеведов ответила спокойно: сказала, что немного ремонта усадьбе не помешает, а проект его был согласован.

Несмотря на это, представители отделения общества охраны культурного наследия решили идти до конца: вызвали полицию, написали заявление по факту вандализма. В настоящий момент проводится проверка. Подготовка к съёмкам, пока идёт разбирательство, остановлена.

Накануне Netflix начал снимать сериал «Анна К». Анну Каренину сыграет Светлана Ходченкова, Алексея Каренина — Фёдор Бондарчук, Дарью Облонскую — Юля Александрова, Степана Облонского — Гоша Куценко, Константина Лёвина — Юра Борисов. Съёмки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Сериал выйдет на Netflix по всему миру.

Анна Каренина в новом сериале — светская львица, являющаяся женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Судьбоносный роман с наследником алюминиевой империи Вронским почти моментально выходит из-под контроля. Сериал затронет темы страсти и верности, доказав, что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства.

Ранее сообщалось, что Netflix назвал имя исполнителя роли Вронского в сериале «Анна К».