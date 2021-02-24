Коллеги рассказали, почему «радистка Кэт» Градова не ужилась с Мироновым

https://static.news.ru/photo/3de2ae84-76f3-11eb-b8d4-96000091f725_660.jpg Екатерина Градова Фото: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Екатерина Градова, прославившаяся после выхода сериала «Семнадцать мгновений весны», не смогла сохранить брак с первым мужем Андреем Мироновым. В первую очередь, против их союза была против мама актёра Мария Миронова.

Миронов и Градова познакомились во время съёмок сериала о Штирлице, актриса обедала с режиссёром Татьяной Лиозновой в перерыве в кафе у павильона, где её увидел Андрей Миронов. Актёр, которого считали суперзвездой советского кино, без колебаний подошёл знакомиться к «радистке Кэт», а уже через две недели женился на ней, рассказали друзья и коллеги Градовой в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале .

Когда я покидала съёмочную площадку «Семнадцати мгновений весны», я уже была беременна Марусей, — вспоминает актриса в своём последнем интервью, записанном сотрудниками телеканала к выпуску передачи, посвящённой 80-летию Андрея Миронова.

Но брак продлился всего пять лет. Причиной стали недовольство актёра стремительной карьерой супруги и его измены. Однажды Градова подкараулила Миронова у дверей квартиры, где в этот момент он был с её однокурсницей Ниной Корниенко. Позже Корниенко была «женой» актёру на всех его съёмках и коллеги Миронова относились к этому нормально.

По словам подруги Градовой Натальи Селезнёвой, актриса могла бы сохранить брак с идолом советского кинематографа, сделав вид, что ничего не произошло, но та поступила по-другому. А после сама подала на развод. По словам актрисы Татьяны Васильевой, Градова любила Миронова до конца своих дней и второй муж актрисы — физик-ядерщик Игорь Тимофеев стал всего лишь заменой первому мужу «радистки Кэт», чтобы скрасить остаток её жизни.

Андрюша часто любил повторять: «Я женился не на звезде». Он очень хотел семью, детей, домашнего уюта, — сказала в последнем интервью Градова, вспомнив свою популярность.

Именно у неё просили автографы, именно она после исполнения роли радистки Кэт стала кумиром соотечественников, а не ревностно относившийся к профессии Миронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили на Аллее звёзд Троекуровского кладбища Москвы. Её могила расположена рядом с могилами актёров Валентина Гафта, Сергея Юрского и режиссёра Дмитрия Брусникина.