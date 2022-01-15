Коллега рассказала о проблемах с сердцем у умершего актёра Ивана Рудакова

Актриса Наталья Суркова рассказала, что у умершего в 43 года Ивана Рудакова, известного по сериалу «Кухня», раньше были проблемы с сердцем. В целом же, коллега отметила его работоспособность и общительность, сообщает РЕН ТВ.

Суркова вспомнила инцидент на съёмочной площадке.

Однажды, правда, я помню, во время съёмок нам сказали, что немного меняют сцену, потому что Ване стало плохо с сердцем. Ему вызвали скорую, потом что-то произошло, все нормально. Он просто приехал вечером, и мы переставили сцены местами. Но я думала, что это единичный случай. Вчера я видела в Facebook, что он в больнице, — рассказала актриса, отметив, что ей жаль родителей Рудакова и его дочку.

О смерти актёра сообщили в Facebook его родители. По их словам, все осложнения со здоровьем, которые возникли у актёра, были связаны с перенесённым им летом коронавирусом.

Актёр Иван Рудаков — коренной москвич, его родители — режиссёры. По окончании школы он пошёл на курсы актёрского мастерства Всеволода Шиловского. Рудаков успел сняться в 44 картинах. Среди его известных фильмов — «Склифосовский», «Рубеж», «Алёшкина любовь», «20 лет без любви».

Ранее сообщалось, что актёр из сериала «Кухня» и фильма «Ланцет» Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет в Москве. В 2005 году он сыграл рок-певца Влада Бойцова в фильме «Попса».